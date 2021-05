Ronald Koeman concludeert: ‘Het is onmogelijk om zonder hem te spelen’

Zondag, 16 mei 2021 om 21:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:52

Barcelona stapte zondagavond definitief uit de strijd om de landstitel in LaLiga. Terwijl Atlético Madrid en Real Madrid tegen respectievelijk Osasuna (2-1) en Athletic Club (0-1) als winnaars van het veld stapten, leed het team van Ronald Koeman een smadelijke 1-2 thuisnederlaag tegen Celta de Vigo. De Catalanen hielden slechts vijf punten over aan de laatste vijf competitieduels en dat in een periode waarin de continuïteit van Koeman in het Camp Nou allerminst zeker is.

Koeman had zondagavond na afloop weinig zin om opnieuw over zijn toekomst te praten. Hij kreeg de vraag of hij nog steeds goede hoop heeft dat hij komend seizoen voor de selectie van Barcelona zal staan. “Daar ga ik geen antwoord op geven”, benadrukte de Nederlander, die eerder deze week uitgebreid met voorzitter Joan Laporta sprak. Na het seizoen volgt nog een gesprek tussen trainer en voorzitter. “Ik heb gisteren al gezegd wat ik denk en ik ga niet in herhaling vallen”, verzuchtte Koeman.

Het wordt van kwaad tot erger voor Barcelona ?? De Catalanen doen niet meer mee voor de titel en gaan ook nog eens verliezen in eigen huis van Celta de Vigo ?? Is het over en uit voor Koeman? ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCelta pic.twitter.com/OZOxYpeuoC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2021

In de wedstrijd kwamen veel manco’s van Barcelona dit seizoen aan bod: het missen van kansen, het weggeven van een voorsprong, een ongelukkige actie van Clément Lenglet die zijn tweede gele kaart kreeg en tot slot onverwacht verliezen. “In de eerste helft speelden we goed, met kansen”, blikte Koeman terug. “Celta kwam één keer in de buurt van het doel en dat was ook meteen de ruststand. Dat is mentaal zwaar voor een voetballer. De tweede helft was niet best, maar zelfs met een minder hadden we uitzicht op de 2-1. Maar het werd geen 2-1 maar 1-2 omdat we niet de kwaliteit hadden om er 2-1 van te maken.”

Koeman maakte een ronduit teleurgestelde indruk, zo merkte een journalist op. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal reageerde gelaten op een vraag of het jammer is dat het seizoen zo wordt afgesloten. “De nederlaag van vandaag is niet het probleem. We hadden tegen Granada een kans om aan kop te gaan, maar we verloren. En vandaag is het op een soortgelijke manier gegaan. Zo voelen wij ons. We zullen het moeten accepteren. Uiteindelijk is de kampioen de terechte kampioen. En zullen wij er niet voldoende aan hebben gedaan om kampioen te worden.”

Lionel Messi opende de score met zijn dertigste competitietreffer van het seizoen. Het was mogelijk zijn laatste duel voor Barcelona in het Camp Nou, daar nog altijd niet duidelijk is wat de vedette van plan is. “Ik hoop van niet. Hij is nog steeds de beste van de wereld en vandaag heeft hij bewezen dat het onmogelijk is om zonder hem te spelen. Hij heeft dertig keer gescoord en hij heeft ons veel punten bezorgd. Het is een vraag voor Leo. Zowel de club als ik wil dat hij blijft. We vragen ons af wie de doelpunten zal maken als hij er niet meer is”, zo deelde Koeman tot slot een speldenprik uit.