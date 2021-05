Suárez maakt Atlético Madrid topfavoriet voor landstitel; blamage Barça

Zondag, 16 mei 2021 om 20:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:52

Atlético Madrid heeft zondagavond op miraculeuze wijze de kopposite in LaLiga verdedigd. Real Madrid was gedurende twintig minuten virtueel koploper van de Spaanse competitie, daar het team van trainer Zinédine Zidane op voorsprong was gekomen bij Athletic Club en los Colchoneros tegen Osasuna juist met 0-1 achterkwamen. Het team van trainer Diego Simeone stapte dankzij late treffers van Renan Lodi en Luis Suárez toch als winnaar van het veld: 2-1. Barcelona verloor in eigen huis van Celta de Vigo (1-2), heeft 77 punten en is niet meer in de race voor de landstitel. Op de laatste speeldag gaat Atlético op bezoek bij degradatiekandidaat Real Valladolid, speelt Barcelona uit bij het gedegradeerde Eibar en is Real Madrid gastheer voor Villarreal, dat nog volop in de race is voor Europees voetbal.

Atlético Madrid - Osasuna 2-1

Het venijn zat in de staart in het Wanda Metropolitano. Alle doelpunten vielen in het laatste kwartier; het eerste geldige doelpunt van de wedstrijd werd een kwartier voor tijd gemaakt door Ante Budimir van Osasuna. De spits ontving een indraaiende voorzet van Rubén García en stond bij de tweede paal klaar om krachtig binnen te koppen. Doelman Jan Oblak bracht met een reflex nog redding, maar de bal was de doellijn al gepasseerd. Atlético leek de koppositie daardoor kwijt te raken aan Real Madrid, maar kwam vrij snel weer op gelijke hoogte. Joao Félix wipte de bal op behendige wijze richting Renan Lodi, die de bal in het strafschopgebied aannam met het linkerbeen en diagonaal raak schoot in het dak van het doel.

Het doelpunt van Atlético was meer dan verdiend te noemen. De ploeg van trainer Diego Simeone had een enorm overwicht aan balbezit en doelkansen, maar deed daar te weinig mee. Zo vuurde de thuisploeg zestien schoten af in de eerste helft en trof zowel Luis Suárez als Saúl Niguez de paal voor de rust. Na een klein uur werd een goal van Stefan Savic afgekeurd, omdat de verdediger in buitenspelpositie stond toen hij werd bediend door Saúl. Ook een treffer van Yannick Ferreira Carrasco bleek vanwege buitenspel ongeldig. Nadat beide ploegen vervolgens eenmaal tot scoren kwamen, zocht Atlético naar het bevrijdende winnende doelpunt. Dat werd geproduceerd door Suárez, die de bal ontving van Carrasco, binnenschoof in de linkerhoek en uit ontlading zijn shirt uittrok.

Athletic Club - Real Madrid 0-1

De eerste helft in San Mamés was ronduit saai. Real Madrid stond tegenover een Athletic dat hoog druk zette zodra de titelverdediger het spel wilde opbouwen en Zidane zag hoe zijn spelers daar de nodige moeite mee hadden. Athletic verdedigde bovendien goed en vrijwel alle aanvalspogingen van de bezoekers werden verstoord zodra men te dicht bij het doelgebied van Unai Simón kwam. De beste kans voor de Basken was een vrije trap van Álex Berenguer enkele minuten voor rust: de bal ging net naast.

Real Madrid is taking over ???? José Fernández mag voor de goal afronden en schiet Real virtueel aan kop van LaLiga ??#ZiggoSport #LaLiga #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/YmHPAnL8rk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2021

Een discutabel moment zorgde ervoor dat de spelers van Real Madrid na het klinken van het rustsignaal met gemengde gevoelens de kleedkamer opzochten. Een voorzet van Álvaro Odriozola ging tegen de elleboog van Jon Morcillo, maar scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz weigerde naar de stip te wijzen. Athletic en Real Madrid waren ook na rust aan elkaar gewaagd. Thibaut Courtois had goede reflexen bij een inzet van Morcillo en Simón moest tot het uiterste gaan om een laag schot van Luka Modric te keren.

Athletic kwam na iets meer dan een uur spelen goed weg toen de lat voorkwam dat een kopbal van Casemiro de 0-1 betekende. Het bleek echter een voorbode van de openingsgoal enkele minuten later. Na voorbereidend werk van Éder Militao en Casemiro was het de vrijstaande Nacho Fernández die de bal bij de tweede paal in het doel werkte. Het tempo van de wedstrijd zakte na de openingstreffer, maar Real Madrid maakte op geen enkel moment de indruk het nog uit handen te geven. Athletic was nog wel gevaarlijk via een kopbal van Asier Villalibre na een heerlijke voorzet van Ibai Gómez.

Barcelona - Celta de Vigo 1-2

De statistieken van Barcelona na de eerste twintig minuten waren veelzeggend: zes pogingen op doel, waarvan vier echt gevaarlijk. Het was eenrichtingsverkeer van de Catalanen richting het doel van Iván Villar, die vooral bij de pogingen van Ousmane Dembele en Antoine Griezmann aan het werk werd gezet. Celta slaagde er amper in om over de middenlijn te komen en na 27 minuten gebeurde het onvermijdelijke: na een uiterst precieze pass van Sergio Busquets over Carlos Domínguez heen kopte Messi de bal diagonaal achter Villar en was competitiedoelpunt nummer dertig van de Argentijn een feit.

O, o, o Barcelona ?? Opnieuw geeft de ploeg van Koeman een voorsprong in eigen huis gemakkelijk uit handen ?? Santi Mina maakt er 1-1 van! ?#ZiggoSport #LaLiga #BarçaCelta pic.twitter.com/D1rp8beIeD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2021

Celta werkte amper tien minuten later echter al de nadelige marge weg. Santi Mina ontving een pass van Iago Aspas vanaf links en zag dat Marc-André ter Stegen op het verkeerde been stond. De Duitser bleef aan de grond genageld toen de aanvaller de bal vanaf een meter of 25 op doel schoot: 1-1. Een hard gelag voor Barcelona, dat de eerste helft uiteindelijk met negen doelpogingen en een balbezitpercentage van 69 procent afsloot. Pedri keerde na rust niet meer terug: de jongeling werd vervangen door Riqui Puig. Koeman wisselde na 65 minuten nog een keer om naar 4-3-3 te veranderen: Gerard Piqué maakte plaats voor Sergiño Dest.

Barcelona kreeg het immers maar niet voor elkaar om een tweede treffer te forceren. Zo schampte een kopbal van Ronald Araújo enkele minuten voor de tweede wissel de lat. Ook de entree van Trincao en Martin Braithwaite sorteerde amper effect bij de Catalanen, die enigszins lusteloos op het veld stonden en niet de indruk maakten nog een keer te kunnen scoren. Zeven minuten voor tijd kwam er een voortijdig einde aan het seizoen van Clément Lenglet, die zijn tweede gele kaart kreeg voor een harde charge van achteren. Met een man minder voltrok zich het drama voor Barcelona: Mina maakte in de slotfase de 1-2.

Villarreal - Sevilla 4-0

Het team van Unai Emery had het in de eerste helft bijzonder lastig tegen een Sevilla dat vol voor de winst ging. De bezoekers deden eigenlijk alles goed, maar het ontbrak aan finesse in de laatste meters en Sergio Asenjo keepte ook goed. Zo had hij een heerlijk antwoord op een kopbal van Luuk de Jong. Villarreal verzilverde na ruim een half uur spelen een goede kans: na voorbereidend werk van Dani Parejo richting de tweede paal kopte Carlos Bacca zijn ex-werkgever op achterstand. Het bleek slechts de eerste van de liefst vier treffers.

Bacca maakte op aangeven van Gerard Moreno vlak na rust ook de 2-0 en Diego Carlos enkele minuten later een tweede gele kaart na een overtreding op Yéremi Pino. Yassine Bounou kreeg daarna ook nog de 3-0 van Moreno te verwerken en Bacca kon zijn hattrick completeren na chaos in de defensie van Sevilla: 4-0. Luuk de Jong werd na nog geen uur gewisseld door Youssef En-Nesyri en Karim Rekik bleef negentig minuten op de bank.

Valencia - Eibar 4-1

De start van het team van interim-trainer Voro kon eigenlijk niet beter. Na twee minuten stond het al 1-0: Carlos Soler zette een counteraanval op, waarna Gonçalo Guedes de bal op links kreeg en deze in de korte hoek achter doelman Marko Dmitrovic schoot. In de negentiende minuut was de wisselwerking omgekeerd: Soler verzilverde een van richting veranderde pass van de Portugees. Ook de 3-0 van Valencia, met Jasper Cillessen op doel, viel vanaf de linkerkant: na een voorzet van José Luis Gayà tikte Soler na 29 minuten subtiel zijn tweede binnen.

Eibar kwam na 39 minuten terug tot 3-1 via een inzet van Bryan Gil bij de tweede paal en had pech dat een inzet van Recio niet veel later de paal raakte. Cillessen was belangrijk door de rebound van Sergi Enrich te keren. Enkele minuten na rust maakte Guedes zijn tweede van de avond en was het duel gelopen: 4-1. Dat was hoe dan ook aan enkele reddingen van Cillessen te danken. De Nederlander hield Enrich en Aleix García van het scoren af. Eibar is door de nederlaag definitief gedegradeerd.