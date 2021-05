Mohammed Hamdi stapt per direct op bij ADO Den Haag

Mohammed Hamdi is per direct opgestapt als algemeen directeur van ADO Den Haag, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De Telegraaf schrijft dat Hamdi niet het geloof heeft dat er voor hem nog plaats is na de naderende overname, waarover momenteel gesproken wordt met het Amerikaanse World Soccer Holdings. Hamdi werd door de Chinese grootaandeelhouder United Vansen in 2019 naar voren geschoven als algemeen directeur. Edwin Reijntjes is door de raad van commissarissen naar voren geschoven als interim-opvolger van Hamdi.

ADO beleefde onder het bewind van Hamdi zowel binnen als buiten het veld een turbulente tijd. Waar de club uit de Hofstad vorig seizoen nog ontsnapte aan degradatie uit de Eredivisie nadat de competities door de gevolgen van de coronapandemie werden stilgelegd, viel het doek dit seizoen wél. ADO was afgelopen week na een 1-4 nederlaag tegen Willem II al zeker van degradatie en kwam zondag op de laatste speeldag na een 3-2 nederlaag tegen FC Twente niet meer van de laatste plaats af.

Ook buiten het veld is het onrustig bij ADO. Hamdi spande onlangs een kort geding aan tegen United Vansen, om de Chinezen te dwingen om met een bedrag van 2,1 miljoen euro over de brug te komen. ADO had recht op dit bedrag, omdat de grootaandeelhouders volgens de reglementen van de KNVB verplicht is om de tekorten van een club te dekken. Zonder dit bedrag dreigde ADO failliet te gaan en de rechter stelde de club in het gelijk. Er werd tevens besloten om beslag te leggen op de aandelen en een beroep te doen op de WHOA, een wet die ADO het huidige bestaansrecht geeft.

Op die manier hoopt Hamdi in leven te houden door een schuldsanering en financiële herstructurering door te voeren. Dat Milan van Ewijk voor 500.000 euro is verkocht aan sc Heerenveen, geeft ADO voorlopig lucht. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande over een overname, maar Hamdi wacht die klaarblijkelijk niet af. Hamdi gelooft in een regionale aanpak, terwijl United Vansen momenteel voornemens is om in zee te gaan met door het Amerikaanse World Soccer Holdings. De algemeen directeur zou het gevoel hebben dat er daarna voor hem geen plek meer is binnen de organisatie van ADO.

"Een aantal aspecten uit het gepresenteerde en door United Vansen goedgekeurde meerjarenplan is reeds tot stand gekomen, zoals bijvoorbeeld de hervormingen op De Aftrap (de jeugdopleiding, red.), waar de club hopelijk de vruchten van kan plukken", zo licht Hamdi zijn vertrek toe op de website van ADO. "Onze sportieve missie met het eerste elftal is echter niet geslaagd. De degradatie is voor eenieder, maar zeker ook voor mij, een enorme teleurstelling. Met mijn vertrek wil ik tevens (financiële) ruimte bieden aan de club en een nieuwe aandeelhouder, om met een nieuwe CEO te bouwen aan een toekomstig succesvol team op het veld. Ik wens ADO Den Haag en iedereen die de club een warm hart toedraagt het allerbeste en wil de supportersgroeperingen en sponsoren bedanken voor hun steun in moeilijke tijden."

"Wij respecteren het besluit van Mohammed en danken hem voor zijn enorme inzet voor de club in de afgelopen jaren. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, reageert Frans van Steenis, voorzitter van de raad van commissarissen. “Het is voor ons een geruststelling dat Edwin Reijntjes direct wil instappen en daarmee, met onder meer Jachin Wildemans aan zijn zijde, voor de continuïteit kan zorgen in deze bijzondere tijd. Beiden hebben een grote staat van dienst in het bedrijfsleven en kennen ADO Den Haag, de gewaardeerde supporters, sponsoren en andere stakeholders en de huidige dossiers goed.”