Borussia Dortmund plaatst zich in Mainz voor Champions League

Zondag, 16 mei 2021 om 20:08 • Yanick Vos • Laatste update: 20:15

Borussia Dortmund heeft zich zondagavond verzekerd van kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Door een 1-3 overwinning op FSV Mainz 05 eindigt de Duitse topclub hoe dan ook bij de eerste vier in de Bundesliga. Voor Mainz komt er met een nederlaag een einde aan een reeks van negen wedstrijden zonder nederlaag.

Dortmund, dat afgelopen donderdag ten koste van RB Leipzig de DFB Pokal won, had zondag niet bijzonder veel moeite met de nummer dertien van de Duitse competitie. Het duurde 23 minuten voordat de bezoekers op voorsprong kwamen. Na goed voorbereidend werk van Jadon Sancho op de linkerflank was het Raphael Guerreiro die met een knap schot raak schoot in de verre hoek. Nog voor rust werd de voorsprong verdubbeld door Marco Reus. Opnieuw was het Sancho die vanaf links de aangever was. Dortmund-aanvoerder Reus dook op voor de neus van Mainz-keeper Finn Dahmen en schoot van dichtbij raak. Met nog 45 minuten te spelen zaten de bezoekers op rozen.

Na rust verscheen Mainz een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Dortmund, maar Roman Bürki was alert en hield zijn doel schoon. De tijd tikte weg in het voordeel van Dortmund, dat de marge tien minuten voor tijd op drie wist te brengen. Julian Brandt stond pas net op het veld toen hij bediend werd door Erling Braut Haaland. De invaller rondde beheerst af: 0-3. Mainz deed in de slotfase nog wat terug vanaf elf meter. Thorgan Hazard maakte hands in het strafschopgebied, wat de thuisploeg een strafschop opleverde op advies van de VAR. De Zweed Robin Quaison bepaalde de eindstand.

Dortmund komt door de overwinning op 61 punten en klimt naar de derde plaats. Het gaat over VfL Wolfsburg heen, dat zondagavond om 20.30 uur in actie komt tegen RB Leipzig. Met nog een wedstrijd te gaan kan Dortmund niet meer buiten de top vier vallen en is het met nog een wedstrijd te gaan zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen. Volgende week vrijdag sluit Dortmund het Bundesliga-seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen.