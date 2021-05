Perez verbaasd door voorselectie: ‘Veel namen die zijn geopperd door de pers’

Zondag, 16 mei 2021 om 19:46 • Yanick Vos

Kenneth Perez vindt het opvallend dat bondscoach Frank de Boer verschillende spelers heeft opgenomen in zijn Oranje-voorselectie voor het EK die de afgelopen weken veelvuldig in de media zijn genoemd. De Deense analist van ESPN wijst onder meer naar Wout Weghorst, Jurriën Timber en Anwar El Ghazi. “Dat vind ik heel opvallend”, aldus Perez.

Perez vindt het een verrassing dat Calvin Stengs niet door De Boer is opgenomen in zijn 34-koppige voorselectie. Ook de afwezigheid van Ryan Babel verbaast hem. “Ik vind deze selectie best wel verrassend eerlijk gezegd”, aldus Perez. “Er zijn heel veel spelers die er de hele cyclus bij hebben gezeten, en er nu niet meer bij zitten. Het zijn heel veel namen die geopperd zijn door de pers, dus dat vind ik opvallend.”

Babel had lang uitzicht op EK-deelname, maar heeft van De Boer geen uitnodiging gekregen. Perez vindt dat opvallend, daar de aanvaller van Galatasaray sinds een aantal weken in een goede vorm steekt en met doelpunten belangrijk was voor de Turkse topclub. “Babel of Milan van Dongen (ESPN-presentator, red.) zal niets uitmaken, dat was bijna de tendens”, wijst Perez op het negatieve sentiment rond Babel. “Dat was respectloos en ook zeer onterecht. Heel toevallig is Babel nu ontzettend op schot. Dat vind ik opvallend.”

“En er zitten namen bij die er nooit bij hebben gezeten”, vervolgt Perez. “En Stengs heeft er heel lang bijgezeten. Ik vind hem meer een Jong Oranje-speler, maar hij zat de hele tijd bij de selectie. El Ghazi, Gakpo en Weghorst hebben er nooit bij gezeten. Dat zijn toch wel namen die veel genoemd zijn in de pers... Dat vind ik heel opvallend.” De 34-koppige selectie wordt uiteindelijk teruggebracht naar een groep van 26 man. Op 26 mei wordt de definitieve EK-selectie bekendgemaakt.

"Op het laatste moment afvallen is niet leuk", reageerde Stengs zondag op het besluit van zijn schoonvader om hem niet op te nemen in de voorselectie. "Het was lastig, maar de bewijsdrang is er wel. Natuurlijk was ik wel even teleurgesteld. Maar ik kan niet te lang in die teleurstelling blijven hangen, want ik moet me gewoon melden bij Jong Oranje. Voor mij is het nog niet klaar nu. Ik heb een uitleg gekregen en die uitleg kan ik wel begrijpen. Ik vind zelf ook dat mijn prestatie te schommelig is geweest. Het is alsnog lastig te accepteren, maar ik begrijp het wel."

De volledige voorselectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)