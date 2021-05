Alisson Becker kopt Liverpool in extremis naar zege tegen WBA

Zondag, 16 mei 2021 om 19:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:07

Liverpool heeft zichzelf een hele goede dienst bewezen door op bezoek bij het al gedegradeerde West Bromwich Albion te winnen: 1-2. Het duel leek lange tijd af te stevenen op een 1-1 gelijkspel, totdat doelman Alisson Becker in blessuretijd het vonnis voltrok. De doelman kopte prachtig raak uit een corner van Trent Alexander-Arnold. Door de zege mag Liverpool blijven hopen op deelname aan de Champions League, daar de achterstand op nummer vier Chelsea nog slechts één punt bedraagt met nog twee duels te gaan in de Premier League.

Klopp begon voor het eerst sinds lange tijd weer eens zonder Georginio Wijnaldum in de basis en gaf op het middenveld de voorkeur aan Thiago Alcántara, Fabinho en Curtis Jones. Liverpool begon afwachtend aan het duel en zag hoe de thuisploeg voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde via Okay Yokuslu. De middenvelder zag zijn kopbal echter naast gaan. Amper drie minuten later was het wel raak. Matheus Pereira zette met een steekpass Hal Robson-Kanu vrij voor doelman Alisson. De spits draaide om zijn as om de bal vervolgens met links in de verre hoek te krullen voor de openingstreffer: 1-0. Liverpool kwam naarmate de eerste helft vorderde beter onder de druk uit en noteerde via Sadio Mané een goede mogelijkheid, maar de buitenspeler schoot rakelings langs de rechterpaal.

De ploeg van Klopp nam in het tweede gedeelte van de eerste helft het initiatief over en kwam op gelijke hoogte via Mohamed Salah. De aanvalsleider kreeg de bal ietwat ongelukkig voor de voeten, dacht niet na en haalde beheerst uit vanaf de rand van de zestien: 1-1. Firmino had niet veel later de opgelegde mogelijkheid om de bezoekers nog voor rust aan de leiding te schieten, maar zijn poging belandde op de linkerpaal. Na de rust was het hoofdzakelijk Liverpool dat zich liet zien en werd West Bromwich ver teruggedrongen op de eigen helft. Even dacht Mané zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar de treffer van de Senegalees werd afgekeurd wegens buitenspel.

De enige keer dat West Bromwich in het tweede bedrijf gevaarlijk werd, leverde het meteen een treffer op. Kyle Bartley kopte raak uit een hoekschop, maar zag zijn treffer worden afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Matt Phillips. De middenvelder ontnam Alisson het zicht, waarna scheidsrechter Mike Dean de treffer annuleerde. Aan de overkant reeg Liverpool de kansen vervolgens aaneen om alsnog een overwinning uit het vuur te slepen. Firmino trof met een vlammend schot het zijnet en Wijnaldum, die door Klopp vijf minuten voor tijd binnen de lijnen werd gebracht, schoot rakelings langs de rechterkruising.

Terwijl het duel vervolgens leek af te stevenen op een gelijkspel, voltrok Alisson het vonnis voor Liverpool. De doelman besloot diep in blessuretijd mee naar voren te gaan bij een hoekschop en kreeg de corner van Alexander-Arnold op het hoofd, waarna hij het leer knap richting de verre hoek verlengde. Het bleek het laatste wapenfeit van het duel. Liverpool speelt de laatste duels tegen Burnley (uit) en Crystal Palace (thuis), terwijl Chelsea het opneemt tegen Leicester City (thuis) en Aston Villa (uit).