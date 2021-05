Dick Advocaat: ‘Misschien gingen ze juist weg omdat de spelers klapten’

Zondag, 16 mei 2021 om 19:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:18

Dick Advocaat heeft het gedrag van een groep Feyenoord-supporters niet afgekeurd. Tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0) drongen volgens RTV Rijnmond honderden fans stadion De Kuip binnen. Ze probeerden niet het veld op te komen, maar staken vanaf de tribunes vuurwerk af. Er kwamen fakkels op het veld te liggen en de wedstrijd moest ruim vijf minuten worden stilgelegd door arbiter Bas Nijhuis.

"Ja, ik vind het zo moeilijk om daar iets over te zeggen", reageert Advocaat tijdens de persconferentie. "Ze zijn niet het veld op gekomen. Ze hebben ons toegejuicht en vuurpijlen gegooid. Het mag niet, maar de frustraties bij de fans komen ook doordat ze al anderhalf jaar hun favorieten niet zien spelen. Dan zeg ik toch dat ze zich op zich goed gedragen hebben." Op het veld applaudisseerden de spelers van Feyenoord voor de fans. Advocaat wil niet meegaan in de suggestie dat de spelers daarmee een verkeerd signaal afgaven. "Misschien was het zo: toen de spelers begonnen te applaudisseren, gingen ze weg. Dus het hielp misschien wel."

Dick Advocaat en Achraf El Bouchataoui reageren op de ongeregeldheden.

Basisdebutant Achraf El Bouchataoui liet zich niet afleiden door het incident. "We waren bezig met de wedstrijd en het gebeurde. Uiteindelijk moet je weer verder gaan voetballen. Daar heb ik mijn focus bij gehouden en dat is wel goed gelukt", aldus de middenvelder van Feyenoord. Volgens de politie is er niemand aangehouden. Spelers en vertegenwoordigers van de media mochten het stadion een tijdje niet verlaten, maar even na 18.00 uur verlieten de supporters het stadion en werd het langzaamaan rustig rondom De Kuip. Er waren nog wel honderden fans rond het stadion, waarvan sommige met fakkels of spandoeken met statements tegen Feyenoord City of het bestuur.