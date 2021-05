Verraste Jurriën Timber kijkt uit naar Oranje en somt zijn voorbeelden op

Zondag, 16 mei 2021 om 18:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:49

Jurriën Timber was blij verrast toen hij deze week te horen kreeg dat hij deel uitmaakt van de 34-koppige voorselectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Ajax werd door bondscoach Frank de Boer voor het eerst bij Oranje gehaald en mag stiekem hopen op het EK komende zomer. Na afloop van het duel van Ajax met Vitesse (1-3) zondag gaf Timber te kennen geen moment rekening te hebben gehouden met een plek in de voorselectie, daar hij zich dit seizoen pas na de winterstop in het elftal van trainer Erik ten Hag wist te knokken.

Timber zou in maart van dit jaar nog met Jong Oranje meegaan naar het EK Onder-21, maar moest verstek laten gaan vanwege een coronabesmetting. "Ik ging nu ook weer uit van Jong Oranje", vertelt de verdediger in gesprek met ESPN. "Dat verwachtte ik op het eerste moment. Dit is mooi meegenomen. Een hele mooie beloning. Ik hoop erbij te zitten, we gaan het zien. Ik ben best wel relaxed, ook wel nadat ik het hoorde, maar ik wil er wel bij zitten natuurlijk. Anders heb ik ook een mooi toernooi met Jong Oranje, dus er komt sowieso een mooie zomer aan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was Ten Hag die Timber vrijdag op de hoogte bracht van de uitverkiezing. "De trainer kwam naar mij toe eergisteren, vlak voordat de selectie online kwam", gaat Timber verder. "Ik heb direct mijn moeder en broer gebeld. Die waren trots natuurlijk. Heel mooi. Ze hadden amper woorden. Ik kon het zelf ook niet helemaal geloven. Ik denk dat ik het zelf nog steeds niet echt besef. Het is een beloning na al het harde werken. Het was een lang seizoen voor mij. Ik heb niet eens het hele seizoen gespeeld, maar het waren zware maanden. Het is wel lekker dat we kampioen zijn geworden en nu rust hebben. Er komen mooie dingen aan."

De selectie van Timber kan niet los worden gezien van het feit dat Virgil van Dijk zich deze week afmeldde voor het EK vanwege een slepende knieblessure. De verdediger van Liverpool neemt geen risico en geeft zijn herstel voorrang. "Het speelde een beetje in de media", aldus Timber. "Mensen spraken er wel over, maar ik was vooral bezig met Ajax en wilde daar mijn voeten laten spreken. Ik wist dat Jong Oranje of de A-selectie eraan zat te komen. Het is mooi dat ik nu in de voorselectie zit van de A-selectie. Wie mijn voorbeelden zijn bij Oranje? Bijna alle verdedigers. Dan praat ik vooral over Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind. Dat zijn allemaal grote spelers."

Het voordeel voor De Boer is dat Timber op verschillende plekken in de verdediging uit de voeten kan. Zo posteerde Ten Hag hem dit seizoen al als linksback, rechtsback en in het centrum. In het hart van de defensie lijkt hij het beste te gedijen, zo geeft hij te kennen. "Bij Ajax sta ik vooral centraal achterin, dus dat zal mijn positie bij Oranje ook worden. Het is mooi dat ik op rechts- en linksback kan spelen, dat is mooi meegenomen voor de trainers." Oranje begint in aanloop naar het EK een trainingsstage op 24 mei. Op 26 mei maakt De Boer zijn definitieve selectie bekend als de stage wordt afgesloten.