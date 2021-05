Berghuis ziet stadionbestorming als steun: ‘Zo kennen we ze eigenlijk wel’

Zondag, 16 mei 2021 om 17:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:41

Het duel tussen Feyenoord en RKC Waalwijk (3-0) werd zondagmiddag korte tijd stilgelegd toen supporters van Feyenoord de tribunes van De Kuip betraden. Enkele tientallen fans verschaften zich toegang tot het stadion om vervolgens vanaf de tribunes vuurwerk af te steken en op het veld te gooien. Spelers en leden van de technische staf vluchtten uit de dug-outs en scheidsrechter Bas Nijhuis laste een korte afkoelingsperiode in. Steven Berghuis was amper onder de indruk van de taferelen en gaat uit van een positieve insteek van de fans.

Komende woensdag treft Feyenoord stadsgenoot Sparta Rotterdam in de play-offs om Europees voetbal, daar Sparta met 1-2 wist te winnen bij sc Heerenveen en dit seizoen als nummer acht is geëindigd. Berghuis denkt dan ook dat de bestorming van de tribunes een steun in de rug is geweest van de fans. "Het is vanuit iets heel positiefs bedoeld, denk ik", vertelt Berghuis na afloop van het duel met RKC voor de camera's van ESPN. "Om ons te steunen richting de play-offs. Zo hebben we het opgevat als team. Ik zit hier nu vijf jaar en ben eigenlijk wel wat gewend. Zo kennen we ze eigenlijk wel. Het stadion is dicht dus ze kunnen eigenlijk niet naar binnen. Dit had ik niet verwacht."

Zowel de wisselspelers van Feyenoord als die van RKC sprintten het veld op om zichzelf in veiligheid te brengen. Enkele fakkels belandden op het veld en er werden vuurpijlen afgestoken. "We zijn er even naartoe gegaan en hebben geklapt", gaat Berghuis verder. "Dan is het ook wel snel weer voorbij. We klapten om de rust te bewaren. Ik denk dat als je wegloopt dat het minder zin heeft. Dat had ik niet gewild en wij als spelersgroep ook niet. Ik denk dat we het uiteindelijk goed hebben opgelost." Na een onderbreking van amper vijf minuten besloot Nijhuis het duel te vervolgen. Feyenoord stond op dat moment met 3-0 voor en aan die stand veranderde in de slotfase niks meer.

"In de tweede helft was het vrij snel gespeeld", aldus Berghuis. "Ik denk dat we goede dingen hebben gezien. Vooral Achraf El Bouchataoui speelde goed. Hij voegde echt iets toe aan het spel op het middenveld. Hij bracht meer voetbal, zocht vaker de pass vooruit en zag de opties sneller. Dat deed hij goed. Dat zagen we al op de training en vandaag kreeg hij zijn kans. Ik ben blij voor hem." Het was voor El Bouchataoui zijn eerste basisplaats in het shirt van Feyenoord, nadat hij dit seizoen alleen als invaller binnen de lijnen kwam tegen Heracles Almelo (1-1) en Fortuna Sittard (2-0 winst).