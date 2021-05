Tottenham nadert Liverpool; Kane voert topscorerlijst nu alleen aan

Zondag, 16 mei 2021 om 16:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:15

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om een Europees ticket. De nummer zes in de Premier League rekende op eigen veld af met Wolverhampton Wanderers (2-0) en Harry Kane pikte andermaal een doelpunt mee. Met nog twee competitiewedstrijden voor de boeg voert de Engelse topschutter alleen de topscorerslijst aan met 22 doelpunten, één meer dan Liverpool-aanvaller Mohamed Salah.

Pas in de slotminuut van de eerste helft wist Tottenham de ban te breken in Noord-Londen. Kane, die eerder al de paal trof en een inzet van de lijn zag worden gehaald, was de defensie van the Wolves te slim af en schoot op aangeven van Pierre-Emile Höjbjerg van dichtbij onberispelijk raak: 1-0. Ook na de hervatting was Tottenham de bovenliggende partij en in de 54ste minuut had de 2-0 op het scorebord moeten verschijnen. Zowel Kane als Dele Alli echter vonden de paal op hun weg, tot afgrijzen van interim-manager Ryan Mason. Na ruim een uur spelen viel dan alsnog de bevrijdende tweede treffer voor de thuisspelende ploeg.

Ki-Jana Hoever werd bij de cornervlag afgetroefd door Sergio Reguilón, die de bal vervolgens meegaf aan Heung-min Son. Via hem kwam Gareth Bale in balbezit en doelman Rui Patricio had alle moeite met zijn schot. In de rebound was Höjbjerg er als de kippen bij om de 2-0 aan te tekenen voor Tottenham. Voor de middenvelder was het de eerste keer in 145 wedstrijden in de Premier League dat hij in één wedstrijd zowel een doelpunt als een assist verzorgt. Wolverhampton, afgezakt naar de twaalfde plaats in de Premier League, was daarna niet meer bij machte om het Tottenham nog echt moeilijk te maken. In de slotminuut maakte de moegestreden Bale nog plaats voor Moussa Sissoko. Steven Bergwijn werd in de slotfase geen speeltijd gegund.

Tottenham staat nu in punten gelijk met nummer zeven West Ham United, dat zaterdag punten liet liggen bij Brighton & Hove Albion (1-1). Het doelsaldo van the Spurs is echter een stuk beter (+22 om +10), waardoor de zesde plaats een prooi is voor het elftal van Mason. De achterstand op nummer vijf Liverpool en een ticket voor de groepsfase van de Europa League bedraagt slechts een punt. Tottenham sluit dit seizoen af met wedstrijden tegen Aston Villa (19 mei) en FA Cup-winnaar Leicester City (23 mei).