Chelsea licht optie in contract Van Ginkel niet; weg naar PSV ligt open

Zondag, 16 mei 2021 om 16:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:50

Marco van Ginkel heeft na 30 juni een transfervrije status, zo geeft de middenvelder zondagmiddag te kennen na afloop van de afsluitende uitwedstrijd van PSV tegen FC Utrecht (1-1). Chelsea heeft besloten om de optie in het aflopende contract van de Nederlander niet te lichten. PSV heeft hierdoor de gelegenheid om Van Ginkel een passende aanbieding te doen.

Chelsea had de gelegenheid om de aflopende verbintenis van de verhuurde Van Ginkel te verlengen, maar de Londense club maakt daar dus geen gebruik van. Een aanbieding van PSV is echter nog niet op tafel gelegd, zo benadrukt de middenvelder die zondag voor het eerst in 1135 dagen wist te scoren: "Ik heb niets gehoord, dus volgens mij ben ik dan transfervrij. Ik heb van PSV nog niets gehoord, maar het zou kunnen. Ik heb het altijd naar m'n zin gehad bij PSV en werd hier altijd gewaardeerd", zo klinkt het vanuit De Galgenwaard in gesprek met ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Ginkel is momenteel bezig aan zijn vierde verhuurperiode bij PSV, dat zondag definitief een ticket voor de voorronde van de Champions League in de wacht sleepte. In oktober vorig jaar keerde de middenvelder voor de zoveelste keer terug in Eindhoven, al kon hij door blessureleed nog niet heel belangrijk zijn voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. Van Ginkel sluit het seizoen af met elf wedstrijden achter zijn naam. Afgelopen donderdag tegen Willem II (0-2 overwinning) had hij voor het eerst in drie jaar en drie dagen weer een basisplaats bij PSV.

Na afloop was hij al realistisch over zijn slagingskansen bij Chelsea. "De kans dat ik daar ga spelen is niet heel groot", beaamt de voormalig sterspeler van Vitesse tegenover ESPN. "Maar als ik wedstrijden ga spelen, ben ik van waarde. Als zij nog een paar miljoen kunnen verdienen… Ik weet niet hoe ze daarin staan. Het zou kunnen, misschien laten ze me gaan. Ik weet ook nog niets. Ik wil gewoon voetballen. Het belangrijkste voor mij is om wedstrijden te spelen. We gaan het wel zien. Ik heb het hier goed naar m'n zin, dan hoop je op meer."

In de studio van Dit was het Weekend op ESPN reageerde analist Mario Been bevestigend op de vraag van presentator Milan van Dongen of Van Ginkel 'in potentie de beste speler van PSV' is, als hij het niveau haalt dat hij in het verleden haalde bij PSV. "Zeker op het middenveld. Sangaré en Rosario zijn twee identieke spelers; Van Ginkel zou daar goed tussen passen", aldus Been. Volgens tafelgenoot Kenneth Perez is de Eredivisie de ideale plek voor Van Ginkel om weer wedstrijdritme te krijgen. "Je moet op een gegeven moment ook wel goed naar je lichaam luisteren. De Premier League is fysiek misschien wel de zwaarste competitie die er is. Dat lijkt mij een brug te ver."