FC Twente wint eindelijk weer ondanks misstappen van Joël Drommel

Zondag, 16 mei 2021 om 16:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:41

FC Twente heeft het Eredivisie-seizoen zondag met een zege afgesloten. Na elf duels zonder zege en twaalf wedstrijden zonder driepunter in De Grolsch Veste was het team van Ron Jans met 3-2 te sterk voor ADO Den Haag, dat nota bene een 0-2 voorsprong nam. Bij beide tegentreffers zag Joël Drommel, die zijn laatste duel voor de Tukkers keepte, er niet goed uit. FC Twente eindigt door de overwinning uiteindelijk op een tiende plaats, terwijl ADO er niet in slaagde om de laatste plaats in extremis over te doen aan VVV-Venlo.

Het was in het laatste kwartier voor rust eigenlijk geen moment rustig in De Grolsch Veste. Na een half uur spelen nam ADO op fantastische wijze de leiding: vanuit de corner krulde John Goossens de bal vanaf rechts in één keer via de linkerpaal de verre hoek in. Daar had Drommel ogenschijnlijk meer kunnen doen en al helemaal bij de 0-2 van de Hagenaren, acht minuten later. Goossens had het vertrouwen na zijn fantastische openingsgoal en schoot de bal, via de vingertoppen van Drommel, van grote afstand binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Twente poetste de achterstand echter nog voor rust weg. Vrijwel direct na de 0-2 maakte het team van Ron Jans de aansluitingstreffer. Het was Daan Rots die de bal van dichtbij binnen tikte: 1-2. Op slag van rust viel ook de gelijkmaker. Boy Kemper kreeg de bal tegen zijn arm in het strafschopgebied, waarna arbiter Dennis Higler naar de stip wees. Bij afwezigheid van de geschorste Danilo nam Luciano Narsingh plaats achter de bal en hij passeerde doelman Martin Fraisl vanaf elf meter: 2-2.

Na rust waren de kansen voor FC Twente, Rots kreeg een paar goede mogelijkheden, en in de slotfase schoot Dario Dumic raak na goed voorbereidend werk van Queensy Menig: 3-2. Drommel hield zodoende toch een enigszins positief gevoel over aan zijn laatste wedstrijd in het tenue van FC Twente.