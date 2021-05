Erbarmelijk FC Groningen gaat met slecht gevoel de play-offs in

Zondag, 16 mei 2021 om 16:31 • Dominic Mostert

PEC Zwolle heeft de laatste competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Bert Konterman won dankzij een laat eigen doelpunt met 1-0, maar was van tevoren al zeker van een eindklassering als nummer tien van de Eredivisie. Groningen finisht als zevende en treft FC Utrecht in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal.

Groningen was al verzekerd van deelname aan de play-offs en wist zeker dat Utrecht daarin de tegenstander zou zijn. Op de laatste speeldag kon Groningen de aankomende tegenstander nog wel van de zesde plaats stoten en daarmee thuisvoordeel verdienen in de play-offwedstrijd van woensdag. Daarvoor moest Utrecht verliezen van PSV en moest Groningen zelf winnen van PEC. In Zwolle was het aantal kansen echter beperkt voor de ploeg van trainer Danny Buijs. Groningen oogde inspiratieloos en creëerde nauwelijks serieuze kansen.

Namens PEC schoot Rico Strieder na twaalf minuten naast, waarna Ahmed El Messaoudi aan de andere kant over het doel van Xavier Mous schoot. Halverwege de eerste helft zagen Immanuel Pherai en Thomas van den Belt van PEC inzetten geblokkeerd worden nadat Sergio Padt mistastte, waarna de keeper moeizaam redding bracht op een poging van Benson Manuel. Groningen kreeg enkele minuten na de rust de grootste kans tot dan toe in de wedstrijd. Mo El Hankouri was het eindstation van een goede aanval en schoot van vijf meter naast.

Negen minuten voor tijd werd de score toch nog geopend. Invaller Reza Ghoochannejhad verstuurde vanaf de rechterflank een lage voorzet, waarna de bal van richting werd veranderd door Leonel Miguel. Het optreden van Groningen gaf weinig vertrouwen met het oog op de play-offs, die woensdag van start gaan in Groningen. Dat was ook het geval geweest bij een overwinning op PEC, daar Utrecht een punt pakte tegen PSV en een veel beter doelsaldo heeft dan Groningen.