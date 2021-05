Feyenoord wint en treft stadsgenoot Sparta in eerste ronde play-offs

Zondag, 16 mei 2021 om 16:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:26

Feyenoord heeft op de laatste speeldag in de Eredivisie een simpele overwinning geboekt op RKC Waalwijk: 3-0. Het duel werd door scheidsrechter Bas Nijhuis na een uur spelen korte tijd stilgelegd nadat supporters zich toegang tot De Kuip hadden verschaft. Er werd vuurwerk afgestoken en fakkels belandden op het veld. Na een korte onderbreking werd het duel hervat. Feyenoord eindigt het seizoen als nummer vijf en neemt het in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal op tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam. RKC eindigt als nummer vijftien en mag zich opmaken voor een nieuw seizoen in de Eredivisie.

Advocaat koos voor een centraal verdedigingsduo met Eric Botteghin en Uros Spajic en gunde Marcos Senesi rust in aanloop naar de play-offs. Daarnaast had de oefenmeester op het middenveld een basisplek ingeruimd voor Achraf El Bouchataoui. Het duel begon met kansen over en weer, daar Richard van der Venne met een schot van afstand het doel van Nick Marsman onder vuur nam en een voorzet van Steven Berghuis onschadelijk kon worden gemaakt door de defensie van de Waalwijkers. Flinke tegenvaller in de eerste helft bij Feyenoord was het uitvallen van Lutsharel Geertruida, die na een kwartier spelen een tik kreeg en halverwege het eerste bedrijf het veld noodgedwongen moest verlaten.

Tien minuten voor de pauze nam de ploeg van Advocaat de leiding, toen Nicolai Jörgensen werd bereikt door Berghuis en oog in oog met doelman Kostas Lamprou de linkerhoek vond: 1-0. Amper vijf minuten later zorgde Jens Toornstra voor de tweede Rotterdamse treffer. De middenvelder kreeg de bal enigszins gelukkig voor de voeten en haalde doeltreffend uit. Berghuis had een minuut later ook nog een derde treffer op de schoen, maar moest toezien hoe Lamprou handelend optrad. Fred Grim voerde vervolgens drie wissels door in de rust, maar moest toezien hoe Feyenoord al vroeg in de tweede helft de score verder uitbreidde.

Na goed voorbereidend werk van Orkun Kökçü op het middenveld belandde de bal aan de linkerkant bij Luis Sinisterra, die zijn voorzet bij de tweede paal binnengeschoten zag worden door Berghuis. Supporters van Feyenoord verschaften zich niet veel later toegang tot het stadion om vanaf de tribune de ploeg een hart onder de riem te steken. Nijhuis besloot het duel korte tijd stil te leggen, waarna Feyenoord in de slotfase nog eenmaal aanzette. Mark Diemers trof met een puntertje de linkerpaal, waarna de rebound niet was besteed aan João Carlos Texeira, die met een geplaatst schot de lat trof. Komende woensdag neemt Feyenoord het in eigen huis op tegen Sparta in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal.