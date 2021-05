AZ schiet laatste beetje hoop Heracles aan flarden met ruime zege

Zondag, 16 mei 2021 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme

AZ heeft zondagmiddag gedaan wat het moest doen in een laatste poging beslag te leggen op de tweede plaats. De ploeg van trainer Pascal Jansen begon moeizaam aan het duel met Heracles Almelo, maar won uiteindelijk eenvoudig: 5-0. Genoeg voor de tweede plaats was het echter niet, daar concurrent PSV op bezoek bij FC Utrecht een punt pakte (1-1). Heracles ziet het seizoen als een nachtkaars uitgaan. Bij minimaal een gelijkspel en een nederlaag van Sparta Rotterdam was deelname aan de play-offs voor Europees voetbal een feit, maar zover kwam het niet.

Heracles stond voor een lastige opgave in Alkmaar, daar de ploeg van trainer Frank Wormuth nog nooit een uitduel op bezoek bij AZ in winst wist om te zetten in de Eredivisie. Bovendien kregen de Almeloërs in vijftien van de zestien uitduels minimaal twee tegentreffers te verwerken. Ditmaal begonnen de bezoekers wel sterk en was het Orestis Kiomourtzoglou die met een kopbal de paal raakte. Ook een kopkans van Sinan Bakis kon een minuut later niet tot treffer worden gepromoveerd, daar Marco Bizot in de weg stond. Aan de overkant moest Janis Blaswich handelend optreden toen Jesper Karlsson voor zijn neus opdook en het Almelose doel onder vuur nam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een klein half uur spelen leek AZ alsnog de uitgelezen mogelijkheid te krijgen om op voorsprong te komen toen scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de stip wees na een overtreding van Noah Fadiga. De verdediger van Heracles beging de overtreding echter buiten het strafschopgebied, waarna de VAR ingreep en de beslissing van Kamphuis terugdraaide. Op slag van rust greep de ploeg van Jansen alsnog de voorsprong. Nadat Calvin Stengs zijn inzet nog gekeerd zag worden door Blaswich, stond Boadu op de juiste plek om AZ de voorsprong te bezorgen uit de rebound: 1-0. In de tweede helft oogde AZ vele malen frisser en werd de score al snel verdubbeld door Karlsson. De buitenspeler combineerde in de zestien met Wijndal en prikte vervolgens met de punt van de schoen raak in de verre hoek.

AZ was in de beginfase na rust doortastender dan Heracles en breidde de score uit via opnieuw Karlsson. Na een voorzet van Jonas Svensson en een slim overstapje van Boadu was het voor Karlsson een koud kunstje om met de binnenkant raak te schieten in de rechterhoek: 3-0. Heracles dacht na een uur spelen iets terug te doen via Bakis, maar de aanvalsleider van Heracles werd teruggevlagd wegens buitenspel nadat hij van dichtbij had afgerond op aangeven van Giacomo Quagliata. AZ zette in de slotfase van het duel nog enkele keren aan en zette de eindstand via Boadu en Wijndal op 5-0. Boadu trof doel met een subtiele lob over Blaswich en Wijndal schoot uit de rebound raak nadat hij een strafschop via de onderkant van de lat terug het veld in zag stuiteren.