Sparta houdt Europese droom levend en treft Feyenoord in play-offs

Zondag, 16 mei 2021 om 16:23 • Rian Rosendaal

Sparta Rotterdam blijft uitzicht houden op een plaats in de groepsfase van de Europa Conference League. Het elftal van trainer Henk Fraser won zondagmiddag op overtuigende wijze van sc Heerenveen (1-2) en eindigt hierdoor op de achtste plaats in de Eredivisie. Voor Sparta wacht nu een confrontatie met nummer vijf en stadgenoot Feyenoord in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Beide clubs ontmoeten elkaar woensdag 19 mei in De Kuip. De winnaar van de play-offs plaatst zich uiteindelijk voor de tweede voorronde van de Europa Conference League.

Sparta kende zondag een flitsende start in het Abe Lenstra Stadion. In de zevende minuut kwam een slim genomen vrije trap van Bryan Smeets terecht bij Lennart Thy, die doelman Erwin Mulder vervolgens kansloos liet met een geweldige knal in de korte hoek vanuit een zeer moeilijke hoek: 0-1. Na ruim een kwartier spelen zaten de bezoekers uit Rotterdam op rozen. Wouter Burger trok vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal vervolgens in de verre hoek langs de kansloze Mulder: 0-2. Er was ook tegenslag voor Sparta in Heerenveen. Aaron Meijers raakte geblesseerd en werd na 25 minuten spelen afgelost door Jeffry Fortes.

Het artikel gaat verder onder de video Advocaat klaar voor play-offs tegen Sparta: 'Wel een lastige ploeg' Meer videos

De spanning kwam halverwege de tweede helft terug toen Siem de Jong op knappe wijze wist te scoren namens Heerenveen. Een minuut later kwam Sparta goed weg toen Mitchell van Bergen een schot maar net langs het doel zag verdwijnen. Burger, die in de eerste helft nog op fraaie wijze wist te scoren voor Sparta, moest de strijd staken met 73 minuten op de klok. De middenvelder gaf aan dat hij niet verder kon en Jeremy van Mullem maakte vervolgens als invaller zijn debuut voor De Kasteelheren.

In de slotfase van de ontmoeting in Friesland was het voor Sparta zaak om de kop erbij te houden en de minieme voorsprong over de streep te trekken. De spanning voor de bezoekers was ook grotendeels verdwenen door de 5-0 nederlaag van Heracles Almelo, de enige overgebleven concurrent op plaats negen, tegen AZ. Fraser en consorten mogen zich nu opmaken voor de midweekse confrontatie met Feyenoord. Sparta speelde in het seizoen 1985/96 voor het laatst in Europees verband, toen de UEFA Cup nog bestond. De tweede ronde was destijds het eindstation voor de Rotterdamse club.