Willem II handhaaft zich mede dankzij werelddoelpunt van Pavlidis

Zondag, 16 mei 2021 om 16:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:54

Willem II heeft zich zondag veiliggespeeld in de Eredivisie. Het team van trainer Zeljko Petrovic was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard en hield zodoende FC Emmen, dat tegelijkertijd met 0-4 van het al gedegradeerde VVV-Venlo won, onder zich: 31 om 30 punten. De 3-0 nederlaag van RKC Waalwijk bij Feyenoord betekent dat Willem II het seizoen als veertiende afsluit. De club uit Drenthe is nu als nummer zestien veroordeeld tot deelname aan de Keuken Kampioen Play-offs. Fortuna had bij winst nog een kleine kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal, maar Sparta won met 1-2 van sc Heerenveen en stelde de achtste plaats veilig.

Willem II was in de eerste twintig minuten de veel betere ploeg. Het overwicht van het team van Petrovic leidde tot diverse kansen, maar niet tot een verdiende openingstreffer. Een inzet van Ché Nunnely werd geblokt, een schot van Kwasi Wriedt werd licht van richting veranderd en naast getikt door keeper Yanick van Osch, een schot van Mike Trésor ging voorlangs en Vangelis Pavlidis kopte recht in de handen van Van Osch. Fortuna kreeg in de negende minuut een mogelijkheid toen Zian Flemming de bal over keeper Aro Muric heenwipte, maar Sebastian Holmén bracht redding in de doelmond.

Het team van Petrovic bleef naarstig zoeken naar een openingstreffer. Een schot van Sven van Beek van afstand werd met moeite door Van Osch gekeerd en toen Wriedt een indraaiende vrije trap voor het intikken leek te hebben, miste hij de bal volledig. Op slag van rust viel toch de verdiende 1-0 en ook nog eens op weergaloze wijze: Pavlidis slalomt voorbij vier tegenstanders en wipte de bal vervolgens schitterend over Van Osch heen.

Willem II begon dan ook met veel zelfvertrouwen aan de tweede helft, maar het was Fortuna dat al snel de gelijkmaker op het scorebord zette. Sebastian Polter gaf de bal aan Flemming, die snel schoot en Muric verraste: 1-1. Een flinke domper voor de thuisploeg, die al in de rust had meegekregen dat FC Emmen een voorsprong had genomen én dat de concurrent in de tweede helft verder aan het uitlopen was.

Het team van Petrovic zocht naar de 2-1, maar bleef ongelukkig in de afronding. Wriedt schoot hard over en een kunstige poging van Pavlidis eindigde op de bovenkant van de lat. Na 68 minuten was de opluchting voelbaar in Tilburg: Holmén schoot de 2-1 binnen na een mooie voorbereidende actie van Nunnely. Willem II slaagde erin om de minimale voorsprong over de streep te trekken, al ging dat bij lange na niet altijd even makkelijk.