Ajax sluit seizoen af als beste landskampioen van de 21ste eeuw

Zondag, 16 mei 2021 om 16:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:23

Ajax heeft het seizoen zondagmiddag afgesloten met een overwinning. De landskampioen was op de slotdag met 1-3 te sterk voor Vitesse en voerde het seizoenstotaal daarmee op tot 88 punten, het hoogste aantal voor een club in de Eredivisie in deze eeuw. Bovendien doorbrak Ajax de barrière van 100 doelpunten: het totaal is 102 goals. Vitesse eindigt, zoals voor de wedstrijd al zeker was, als vierde in de Eredivisie.

Met een totaal van 88 punten heeft Ajax een van de beste seizoenen ooit in de Eredivisie achter de rug. Sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1995/96 bereikten alleen het Ajax van 1997/98 (89) en het PSV van 2014/15 (88) ooit dat puntenaantal. Omdat het doelsaldo van Ajax beter is dan dat van PSV was (+79 om +61), zijn de Amsterdammers de beste kampioen van deze eeuw. Met twee doelpunten in de eerste helft legde Ajax de basis voor de overwinning. De bezoekers openden de score na elf minuten. Ryan Gravenberch bediende Jurgen Ekkelenkamp in het strafschopgebied, waarna de middenvelder met een handige voetbeweging Sébastien Haller in staat stelde om het honderdste doelpunt van Ajax te maken in het competitieseizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Advocaat over rellende Feyenoordfans: 'Ze gedroegen zich toch goed?' Meer videos

Even daarna schoot Mohammed Kudus op de paal. Ajax speelde frivool en dwong Vitesse terug. Het tweede doelpunt volgde enkele minuten voor rust. Opnieuw speelde Ekkelenkamp een belangrijke rol in de voorbereiding. Hij combineerde met Dusan Tadic en bracht de bal voor bij Haller, waarna Antony van dichtbij voor de 0-2 zorgde. Nog voor de pauze vond Vitesse echter de aansluiting. Loïs Openda dook plots op voor Maarten Stekelenburg, toen hij reageerde op een achterwaartse kopbal van Kudus. Hij omspeelde zowel de keeper als Perr Schuurs en rondde af in een leeg doel.

Het tweede bedrijf was minder aantrekkelijk. Ajax bleef de bovenliggende partij, maar kwam lange tijd niet dicht bij het derde doelpunt. Dat kwam er een kwartier voor tijd alsnog, toen Lisandro Martínez er 1-3 van maakte door binnen te tikken na een corner. Eli Dasa voorkwam met een knap blok dat de score nog groter werd, maar desondanks eindigde Vitesse het seizoen op teleurstellende wijze. De ploeg gaat wel de derde voorronde van de nieuwe Europa Conference League in en is daarmee als eerste Nederlandse club ooit verzekerd vand eelname aan dat toernooi.