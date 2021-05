Promes scoort en gaat met Spartak Moskou voorrondes Champions League in

Zondag, 16 mei 2021 om 15:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:25

Spartak Moskou heeft zich zondagmiddag op de laatste speeldag in de Premier League verzekerd van deelname aan de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Domenico Tedesco kon theoretisch nog achterhaald worden door Lokomotiv Moskou, dat op drie punten volgde, maar maakte aan alle onzekerheid een einde door met 2-2 gelijk te spelen bij Akhmat Grozny. Quincy Promes nam de aansluitingstreffer voor zijn rekening, waarna Victor Moses in de slotfase voor de gelijkmaker tekende. Lokomtiv won op zijn beurt met 1-0 van Ural.

Door een veel beter doelsaldo moest er een wonder gebeuren om Spartak zondag van de tweede plaats af te stoten. De bezoekers begonnen matig aan het duel en werden al vroeg in de wedstrijd teruggedrongen door Grozny. De eerste keer dat de thuisploeg echt gevaarlijk werd, was het ook meteen raak. Vladimir Ilyin ontdeed zich in kansrijke positie van zijn directe tegenstander en plaatste het leer beheerst in de linkerhoek. Spartak deed vervolgens wel iets terug via Aleksandr Sobolev, maar de aanvaller zag hoe Giorgi Sheliya gestrekt ging en zijn doel schoon hield. Twee minuten later verdubbelde Grozny de score. Op aangeven van Artem Polyarus zorgde Iljin met het hoofd voor zijn tweede van de middag: 2-0.

Na een goede mogelijkheid van opnieuw Sobolev kort na rust, was het Promes die na tien minuten spelen in het tweede bedrijf voor de aansluitingstreffer zorgde. De buitenspeler werd aan de rechterkant van het veld bediend door Alex Král en genoot vervolgens alle tijd en ruimte om de bal in de rechterhoek te plaatsen. Het betekende voor Promes zijn derde treffer van het seizoen. Spartak drukte in de tweede helft door en tapte duidelijk uit een ander vaatje. Promes had na een fraaie solo de gelijkmaker op de schoen, maar zag hoe Sheliya andermaal in de weg lag. Tien minuten voor tijd werden de aanvallende intenties van Spartak alsnog beloond, toen Moses de bal enigszins toevallig voor de voeten kreeg en met een streep de linkerbovenhoek vond: 2-2.