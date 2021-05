El Ghazi laat zich zien aan De Boer na uitverkiezing voor voorselectie

Zondag, 16 mei 2021 om 15:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:08

Anwar El Ghazi is zondagmiddag tot scoren gekomen voor Aston Villa. De aanvaller, die deze week door bondscoach Frank de Boer werd opgenomen in de voorselectie voor het EK, zette zijn ploeg op bezoek bij Crystal Palace op een 1-2 voorsprong en maakte daarmee zijn negende competitiegoal van het seizoen. Zijn doelpunt was echter niet voldoende voor een goed resultaat, want in de tweede helft kantelde Crystal Palace de wedstrijd: 3-2.

El Ghazi kwam tot 33 minuten na scoren. In het strafschopgebied ontving hij de bal na een achterwaartse kopbal van Ollie Watkins. El Ghazi dook vrij op voor keeper Jack Butland en twijfelde niet in de afronding. Aston Villa was in de zeventiende minuut op voorsprong gekomen toen John McGinn een afvallende bal vanbuiten het strafschopgebied in de linkerhoek schoof, via de binnenkant van de paal. Christian Benteke maakte er daarna 1-1 van met een tegendraadse kopbal na een voorzet van Tyrick Mitchell vanaf de linkerflank.

Door het doelpunt van El Ghazi rustte Aston Villa met een 1-2 voorsprong. Die bleef lang staan, waardoor the Villans op weg leken naar de negende uitzege van het seizoen; sinds 2009/10 haalde de club dat aantal niet in de Premier League. In het laatste kwartier trok Crystal Palace de wedstrijd echter naar zich toe. Wilfried Zaha zorgde voor de 2-2 toen zijn uithaal van richting werd veranderd door Ahmed Elmohamady, waarna Mitchell de eindstand bepaalde toen hij de bal vlak voor de doellijn ontving van Eberechi Eze door een mislukt schot. Even voor het beslissende doelpunt had Eze al op de lat geschoten.

Zowel Aston Villa als Crystal Palace voetbalt in de slotweken van het seizoen niet meer voor een serieuze beloning. Aston Villa staat elfde en heeft geen uitzicht meer op plek zeven, die goed is voor Europees voetbal; Crystal Palace staat dertiende en is al enige tijd verzekerd van lijfsbehoud. Desondanks zal de nederlaag een nare nasmaak opleveren bij Aston Villa, temeer omdat het niet de eerste keer is dat de club een voorsprong weggeeft. Sinds het begin van het jaar 2021 verloor Aston Villa negentien punten nadat het op voorsprong stond; geen enkele club in de vier hoogste Engelse divisies verloor meer punten na een voorsprong.