Rel rond aanmoedingspremie van FC Emmen; ESPN noemt bedrag

Zondag, 16 mei 2021 om 13:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

FC Emmen heeft in de strijd tegen degradatie een aanmoedingspremie aangeboden aan het reeds uitgespeelde Fortuna Sittard, zo onthult De Telegraaf zondag. Men hoopt dat de Limburgers op de slotdag een goed resultaat weet te boeken tegen Willem II, een directe concurrent van Emmen. De actie van de huidige nummer zestien in de Eredivisie is volgens de krant in strijd met artikel 57 in het KNVB-reglement. Fortuna heeft de toenadering vanuit Drenthe inmiddels gemeld bij de voetbalbond en de FBO, de belangenorganisatie voor werkgevers in het betaald voetbal.

"Uiteraard hebben we dit meteen geweigerd en dit meteen bij de KNVB neergelegd", verklaart een woordvoerder van algemeen directeur Ivo Pfennings in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Er is niks gebeurd." Ook technisch manager Sjoerd Ars geeft zijn visie op het opmerkelijke gebeuren. "Fortuna heeft zelf ook nog genoeg om voor te spelen tegen Willem II. Er is nog altijd een kansje op het behalen van de play-offs om Europees voetbal. We gaan in Tilburg daarom voor de winst, zoals we dat altijd doen. Daar hebben we geen aanmoedigingspremie van een andere club voor nodig." Volgens Emmen-voorzitter Ronald Lubbers is er sprake van een storm in een glas water. "Dit is wat ons betreft helemaal geen issue."

Het artikel gaat verder onder de video ‘Het is aan de man om mij te versieren’ | WAGs Meer videos

"Er is wel wat geroezemoes geweest. De vraag is van beide kanten bij de directies neergelegd. Daar is duidelijk antwoord gegeven dat het gewoon niet mag. Toen is het ook gestopt", verklaart Lubbers bij ESPN. "Ik denk dat het te maken heeft met De Graafschap-Helmond Sport (toen de thuisploeg promotie misliep door het 0-0 gelijkspel, red.). Daar werd bij jullie in de uitzending ook iets over gezegd. En ik denk dat daar misschien wel contact ontstaan is met de spelers. Maar de vraag is gewoon openlijk door de jongens neergelegd. Maar het mag gewoon niet, punt. Dan heeft het ook geen gevolgen verder. Ik heb het niet gehoord van de jongens zelf, maar ik denk zelf wel dat wat er tijdens die tv-uitzending van De Graafschap-Helmond werd gezegd, mensen misschien op bepaalde ideeën heeft gebracht. Maar dat is wat ik zelf denk", aldus Lubbers. Volgens ESPN zou Emmen een bedrag van 25.000 euro hebben aangeboden aan Fortuna.

Een aanmoedigingspremie van een derde partij zoals een sponsor is in het verleden vaker voorgekomen. Een dergelijk gebaar is ook niet direct strafbaar. Emmen komt nu echter zelf in actie richting Fortuna, waardoor de kwestie aanhangig is gemaakt bij de KNVB. De Telegraaf denkt zeker te weten dat de openbaar aanklager betaald voetbal een onderzoek zal instellen naar de handel en wandel van Emmen. Mocht Fortuna zondag winnen van Willem II, dan moet worden bewezen dat het elftal van trainer Sjors Ultee niet beïnvloed is geweest. Desondanks lijkt ook Emmen een straf te ontlopen, daar er geen sprake is van een overeenkomst met Fortuna, omdat de Limburgers daarmee niet akkoord zijn gegaan.

Aanmoedigingspremies werden vroeger ook altijd gedoogd door de KNVB, al is daar in 2015 een streep door gezet. "De commissie is van oordeel dat van spelers altijd mag worden verwacht dat zij hun uiterste best doen; door het aanbieden van een aanmoedigingspremies ontstaat derhalve geen situatie die verboden zou moeten zijn", liet de voetbalbond in oktober 2007 nog weten na langdurig onderzoek naar de 3-2 zege van Excelsior op AZ, waardoor PSV tot ieders verrassing op de slotdag van het seizoen 2006/07 alsnog de landstitel veroverde.

Het gebaar van Emmen doet Kees Kwakman terugdenken aan de laatste speelronde van het seizoen 2009/10, toen FC Twente en Ajax allebei nog volop om het kampioenschap vochten. Kwakman trad destijds met NAC Breda aan tegen de Tukkers. "Ajax moest toen uit naar NEC. Toen zaten wij eigenlijk de hele week te wachten", brengt de analist in herinnering in de studio van ESPN. Op de slotdag kwam er dan eindelijk een berichtje uit het Ajax-kamp. "Toen kreeg Robbert Schilder een belletje van Jan Vertonghen: 'Jullie krijgen een ton voor de groep'. Of iets dergelijks, weet ik veel. Maar dat werd dus helemaal niks."

Voorafgaand aan het laatste duel van dit seizoen in de Eredivisie bezet Willem II de veilige vijftiende plaats, met een voorsprong van slechts een punt (28 om 27) op nummer zestien Emmen. Het elftal van trainer Dick Lukkien kan bij winst op het reeds gedegradeerde VVV-Venlo alsnog de vijftiende plek overnemen, mocht Fortuna zijn sportieve plicht vervullen tegen Willem II. Mocht Emmen winnen in Venlo, dan volstaat elk puntenverlies van de Tricolores op eigen veld. In het geval van een gelijkspel van Emmen is alleen een nederlaag van Willem II met drie treffers of meer verschil voldoende om de play-offs te ontlopen. De Tilburgers hebben een beter doelsaldo van plus drie en kunnen terugvallen op een beter onderling resultaat.