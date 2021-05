‘Nooit leuk, maar we hopen toch dat we het op de rails krijgen met Ihattaren’

Zondag, 16 mei 2021 om 12:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:11

PSV grijpt in het eerste seizoen van Roger Schmidt als trainer naast alle prijzen. Desondanks kijkt Toon Gerbrands terug op een overwegend goed seizoen voor de Eindhovense club. "We hebben dit seizoen maximaal gepresteerd, want je moet Ajax ook de credits geven", zo laat de algemeen directeur van PSV weten in een uitgebreid interview met de NOS op de slotdag van de Eredivisie.

"Ajax heeft vanaf 2018, toen ze vier jaar achter elkaar geen kampioen waren geworden, het roer omgegooid en dat betaalt zich in deze jaren nu uit", probeert Gerbrands de achterstand van PSV op de kampioen uit Amsterdam te verklaren. "Wij hebben dit seizoen nog niet de stap kunnen maken om aan te haken, dus in alle redelijkheid: de tweede plaats is voor ons nu het maximale." De PSV-directeur staat nog steeds voor honderd procent achter de werkwijze van Schmidt, ondanks het gebrek aan tastbaar succes. "We hebben wel stappen gemaakt, dus we liggen op koers om weer prijzen te gaan winnen."

NOS-verslaggever Joep Schreuder schuift vervolgens de kwestie-Mohamed Ihattaren naar voren. De middenvelder lijkt een moeizame relatie te hebben met Schmidt en over een voortijdig vertrek bij PSV is al volop gespeculeerd. "Een vervelend dossier in die zin dat je er alles aan doet. Het is een jong iemand (negentien jaar, red.), je hebt daar een plan mee. En dat zit op slot op dit moment. We hebben er alles aan gedaan en ik denk dat als je hem erbij haalt dat hij ook kan toegeven wat we er allemaal aan gedaan hebben. Het loopt niet zo, dus dat betekent dat je even geduld moet hebben. Dat is in de topsport nooit leuk, maar we hopen toch dat we het op de rails krijgen. Als hij blijft dan blijft hij en anders moeten we kijken deze zomer. Hij heeft nog een jaar contract. Niet alles loopt zoals je het wil hebben."

Gerbrands verlegt de aandacht vervolgens naar het conflict tussen Israël en Hamas dat weer in alle hevigheid is opgelaaid in de afgelopen week. Eran Zahavi steunt openlijk zijn thuisland Israël, terwijl onder meer Ihattaren en Pablo Rosario de kant van de Palestijnen kiezen. "Het leek een issue te worden, maar ik moet eerlijk zeggen: ze hebben het heel erg professioneel opgelost. Het was heel mooi om te zien hoe dat gesprek verliep", deelt Gerbrands een compliment uit aan zijn spelers.

"Het is natuurlijk een heel moeilijk conflict. En het hele Twitter- en publiciteitsverhaal is in de loop van de jaren natuurlijk gigantisch groot geworden. En daar heb ik weleens een keer last van." In de gesprekken met de spelers over het conflict speelde de directeur van PSV een prominente rol. "Daar ben ik zeker bij. We hadden in dit geval een beetje geluk. We hadden spelersraadoverleg waar Zahavi, Rosario en Denzel Dumfries ook bijzaten. Maar ik was wel onder de indruk hoe professioneel zij dat met elkaar al hadden opgelost. Soms moet je zelf dingen regelen, maar in dit geval hoefde ik niet veel te doen."