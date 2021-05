Bijval voor De Boer: ‘Wat hij bij Ajax liet zien was gewoon niet goed genoeg’

Zondag, 16 mei 2021 om 12:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:30

Marciano Vink bespreekt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie het ontbreken van Ryan Babel in de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal. Volgens de analist had de aanvaller van Galatasaray vorig seizoen nooit tijdelijk moeten terugkeren bij Ajax. Vink zag de vleugelaanvaller ondermaats presteren in Amsterdam en vindt het dan ook niet zo gek dat bondscoach Frank de Boer heeft besloten om andere namen in de 34-koppige selectie op te nemen.

"Babel heeft natuurlijk één foute move gemaakt en dat is naar Nederland komen", concludeert Vink bij ESPN. "Waarbij we dus echt een goed beeld hebben gekregen van hoe hij er in principe voor stond. Want wat hij bij Ajax heeft laten zien was gewoon niet goed genoeg. En daar hebben we allemaal een beetje ons beeld op gevormd. De wedstrijden in Turkije die hij speelde konden we niet zien, dus iedere keer werd wel gerechtvaardigd dat hij goed voor de groep was. En dan werd hij uitgenodigd, dus namen we dat voor lief. Maar bij Ajax hebben we natuurlijk gezien dat het allemaal niet zo heel erg best was. Dat hij er nu niet bijzit snap ik wel."

"Ik snap dat gegeven van goed voor de groep, goed voor de kleedkamer en de wissels scherp houden. Maar die wissels houden zichzelf wel scherp, daar heb je niet nog een mentor voor nodig", vervolgt Vink zijn analyse over de situatie rondom Babel. "Dus ik snap het wel." De oud-speler denkt dat er spannende weken in het verschiet liggen voor De Boer. "Er zijn nog een heleboel leuke keuzes die hij moet maken en ik denk dat Cody Gakpo zich zó geprofileerd heeft bij PSV dat hij nu gewoon Calvin Stengs voorbij is gegaan. Dus ik vind dat alleen maar hartstikke leuk en goed", kijkt Vink reikhalzend uit naar het EK.

Hans Kraay junior is 'compleet verrast' door het ontbreken van Babel, maar het passeren van een andere aanvaller vindt hij wél logisch. "Ik vind het wel terecht dat hij zijn schoonzoon (Stengs, red.) een keer overslaat. En Gakpo of Anwar El Ghazi, dat is helemaal geen keus. Dat is gewoon Gakpo." Vink vult Kraay junior gelijk aan: 'Als jij Steven Bergwijn thuislaat, dan kun je Gakpo én El Ghazi meenemen." De Boer brengt de definitieve EK-selectie van Oranje op 26 mei naar buiten.