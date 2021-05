‘Barcelona opent onderhandelingen en lijkt afscheid te nemen van Koeman’

Zondag, 16 mei 2021 om 10:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:06

Barcelona heeft de onderhandelingen met Xavi geopend, zo weet het Catalaanse dagblad ARA zondag te melden. De huidige trainer van Al-Sadd uit Qatar heeft naar verluidt reeds gesproken met voorzitter Joan Laporta en technisch directeur Mateu Alemany over een terugkeer in het Camp Nou deze zomer. Xavi verlengde zijn aflopende contract bij Al-Sadd overigens deze week nog tot medio 2023.

Volgens bovengenoemde krant staat er op korte termijn een tweede gesprek tussen Xavi en Laporta op de planning. In die ontmoeting zal er worden gesproken over de voorwaarden over een hernieuwde samenwerking met de voormalig middenvelder. Xavi heeft met Alemany al contact gehad over de invulling van de technische staf, zo klinkt het vanuit Spanje. Ook de toekomst van Lionel Messi bij Barcelona is ter sprake gekomen. De Argentijnse spelmaker beschikte over een aflopende verbintenis en een akkoord over contractverlenging is nog altijd niet gesloten tussen beide partijen. Xavi wil dolgraag dat zijn voormalig ploeggenoot voor de club behouden blijft.

ARA meldt verder dat de onderhandelingen tussen Xavi en Barcelona in het diepste geheim en zo discreet mogelijk verlopen, omdat men veel respect heeft voor Ronald Koeman. Het nieuws over de gesprekken met de clubicoon lijkt desondanks inmiddels de kleedkamer te hebben bereikt, al weigerde Xavi bij Esport3 te bevestigen dat hij is benaderd door zijn oude liefde. Het lijkt erop dat alle betrokken partijen willen wachten tot het einde van het seizoen om met meer informatie naar buiten te komen.

Barcelona hoopt te kunnen profiteren van de bepaling in het nieuwe contract van Xavi bij Al-Sadd, waardoor hij op elk gewenst moment terug kan keren bij zijn oude werkgever. Daarnaast is de nummer drie in LaLiga naar verluidt ook maar een klein bedrag kwijt aan de club uit Qatar, mocht Xavi inderdaad teruggehaald worden. Het bleek niet mogelijk om Neymar los te weken bij Paris Saint-Germain, terwijl ook de komst van Erling Braut Haaland vanwege de tekortkomingen op financieel gebied twijfelachtig is. Laporta wil met het binnenhalen van Xavi laten zien dat Barcelona nog steeds in staat is om grote namen aan te trekken.

Het is niet de eerste keer dat Xavi hoog op het lijstje staat van de Barcelona-leiding. In januari 2020 was er al sprake van een terugkeer, toen Ernesto Valverde na een reeks teleurstellende resultaten werd ontslagen. De keuze viel destijds destijds op Quique Setién, al werd hij na slechts acht maanden ook ontslagen. Over diens opvolger Koeman is vooral de laatste weken veel te doen vanwege de tegenvallende resultaten van Barcelona. Met nog twee duels te gaan is de achterstand op koploper Atlético Madrid vier punten, waardoor de kans zeer klein is dat de Spaanse titel alsnog in het Camp Nou terechtkomt.

Koeman zat deze week ruim tweeënhalf uur in een restaurant met Laporta, waarin de twee de situatie van Barcelona bespraken. De trainer van de Spaanse topclub wilde er daags voor het thuisduel met Celta de Vigo niet al te veel over kwijt, al maakte hij wel duidelijk dat hij graag ook komend seizoen voor de selectie wil staan als hij het vertrouwen van de club voelt. “We hebben het over Barcelona gehad, over de selectie, over de laatste resultaten en we hebben afgesproken om na het seizoen verder te praten”, vertelde de Nederlander op een persconferentie.

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal kreeg de vraag of hij trots zou zijn op datgene wat hij achterlaat als de club besluit om de samenwerking niet te continueren. “Ik ga niet meer op dat soort vragen in. We hebben met elkaar gesproken en dat gaan we na dit seizoen nog een keer. Ik blijf er rustig onder. Of ik me ondergewaardeerd voel? De laatste weken wel, ja”, erkende hij tot slot. “Ik voelde een gebrek aan respect als je kijkt naar wat we hier hebben neergezet. Als je de kranten van de voorbije dagen leest, lijkt het wel of we slecht werk hebben afgeleverd en daar ben ik het totaal niet mee eens.”