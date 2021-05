Duitser van 40 miljoen moet Oranje-international opvolgen

Arsenal en Aaron Ramsey staan open voor een hereniging. De middenvelder vertrok twee jaar geleden transfervrij naar Juventus, dat bereid is om de Welshman voor een marktconform bedrag te laten gaan. (The People)

Marcos Llorente kan spoedig een nieuw contractvoorstel van Atlético Madrid tegemoetzien. De aanvallende middenvelder is bezig aan een sterk seizoen en kan op de loonlijst op dezelfde hoogte als Koke en Saul Ñiguez komen. (AS)

AC Milan gaat meteen aan de slag als het Champions League-ticket binnen is. Eerst zal Fikayo Tomori van Chelsea worden overgenomen en daarna gaat men met Real Madrid om de tafel over Brahim Diaz. (Corriere dello Sport)