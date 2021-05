WAG haalt uit naar Thomas Tuchel: ‘Hoe kun je dit in godsnaam doen?’

Zondag, 16 mei 2021 om 08:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:58

Leah Monroe, de vriendin van Tammy Abraham, heeft op Instagram uitgehaald richting Thomas Tuchel. De aanvaller van Chelsea kwam al amper in de plannen van de manager voor en zaterdag volgde het dieptepunt: hij ontbrak in de wedstrijdselectie van the Blues voor de FA Cup-finale tegen Leicester City. De Londenaren verloren de finale op Wembley uiteindelijk met 0-1 door een fraaie goal van Youri Tielemans.

De afwezigheid in de wedstrijdselectie was een hard gelag voor Abraham, die een aandeel had in de weg die Chelsea aflegde naar de finale. De aanvaller maakte een hattrick in de vierde ronde tegen Luton Town (3-1) en daar kwam een ronde later ook de winnende goal tegen Barnsley (0-1) bij. Tot meer speelminuten in het bekertoernooi kwam het niet, maar Monroe vindt het desondanks onbegrijpelijk dat haar vriend ontbrak in de wedstrijdselectie voor de finale. De publicatie werd later door haar verwijderd.

“Hoe kun je in godsnaam de beslissing nemen om je topscorer uit de selectie voor de finale te laten?”, vroeg Monroe zich af, verwijzend naar het feit dat Abraham vier van de elf treffers van Chelsea in het FA Cup-toernooi voor zijn rekening had genomen. “Dezelfde persoon die de doelpunten heeft gemaakt waardoor je je gekwalificeerd hebt? Het slaat nergens op. Niet eens op de bank? Dat moet een grap zijn.”

Abraham kreeg onder Frank Lampard nog regelmatig speeltijd, maar de trainerwissel op Stamford Bridge heeft de aanvaller geen goed gedaan. Sinds zijn winnende goal tegen Barnsley op 11 februari deed hij nog maar vier keer mee: in de rust van het uitduel met Southampton (1-1) werd hij gewisseld en driemaal mocht hij kort invallen. De 23-jarige Abraham staat na 82 duels in alle competities op 30 doelpunten en werd in het verleden uitgeleend aan Bristol City, Swansea City en Aston Villa.