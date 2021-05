Trots bij ‘beste spits ter wereld’: ‘Heb iets bereikt wat ooit onmogelijk leek'

Zondag, 16 mei 2021 om 07:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:59

Robert Lewandowski maakte zaterdag tegen SC Freiburg (2-2) zijn veertigste doelpunt in de Bundesliga en evenaarde daarmee het competitierecord van Gerd Müller. De Duitser was in 1971/72 ook goed voor veertig treffers in het tenue van Bayern München en dat record was decennialang onaantastbaar. Lewandowski vierde zijn treffer, de 0-1 vanaf elf meter, door een shirt te tonen met daarop een foto van Müller en de tekst '4ever Gerd'. Hij werd daarna uitgebreid gefeliciteerd door ploeggenoten, die een erehaag vormden.

“Ik heb iets bereikt wat ooit onmogelijk leek voor te stellen. Ik ben zo ongelooflijk trots dat ik historie heb geschreven voor Bayern en dat ik een rol speel in het creëren van verhalen die ouders aan hun kinderen vertellen”, schrijft Lewandowski op Twitter. De Pool liet daarna ook via de officiële clubkanalen van der Rekordmeister weten het ‘een enorme eer’ te vinden het record met der Bomber te delen. “Voor mezelf, maar ook voor de moderne geschiedenis van de Bundesliga. Wat Gerd Müller heeft bereikt was ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat ik een record met hem zou kunnen delen.”

Een erehaag voor Robert Lewandowski! De spits evenaart het record van legende Gerd Müller! 40 goals in één seizoen??#scffcb pic.twitter.com/W2j5V6tJzL — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2021

Trainer Hansi Flick maakte na afloop duidelijk dat geen enkele spits in het hedendaagse voetbal kan tippen aan ‘zijn’ Lewandowski. “Op dit moment is hij de beste spits ter wereld. Dit is ook een mijlpaal voor het hele team. Zijn teamgenoten hebben het voorwerk gedaan. De laatste jaren hield niemand het voor mogelijk dat het record geëvenaard zou worden, maar in het voetbal is dus alles mogelijk.”

Lewandowski heeft nog één wedstrijd om Müller, inmiddels 75 jaar en al jaren lijdend aan de ziekte van Alzheimer, zelfs te overtreffen. Bayern sluit de voetbaljaargang komend weekeinde in eigen huis af tegen FC Augsburg, dat zich zaterdag dankzij een 2-0 zege op Werder Bremen veilig speelde en dus in de Allianz Arena alleen nog voor de eer zal spelen.

Lewandowski kreeg een gigantische kans om vandaag ook het record van Gerd Müller te verbreken. Mark Flekken brengt eerst redding op zijn schot, maar de kans daarna... ?? pic.twitter.com/K56eOI897Q — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2021

“Zeven jaar geleden hebben we hem transfervrij naar Bayern gehaald en hij is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle spelers in onze clubgeschiedenis”, reageerde clubpresident Karl-Heinz Rummenige na afloop. “Ik heb met Gerd Müller mogen spelen en ik weet dat hij Robert deze prachtige dag gunt. Als spitsen horen ze allebei thuis in de geschiedenisboeken van het voetbal.”