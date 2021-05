West Ham United dreigt topseizoen weg te gooien met nieuwe teleurstelling

Zaterdag, 15 mei 2021 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:53

West Ham United heeft zaterdag voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden niet weten te winnen in de Premier League. De ploeg van David Moyes kon tegen Brighton & Hove Albion niet overtuigen en mocht nog van geluk spreken met de late gelijkmaker van Said Benrahma: 1-1. West Ham United kan op de zesde plek een Champions League-ticket definitief vergeten en moet inmiddels ook gaan vrezen voor zijn toegangsbewijs voor de Europa League. Tottenham Hotspur kan dat zondag overnemen door te winnen bij Wolverhampton Wanderers, terwijl ook Everton nog in punten gelijk kan komen.

Brighton, waar Joël Veltman en Davy Pröpper ontbraken vanwege blessures, was in de eerste helft tandeloos en moest zich beperken tot verdedigen. West Ham werd zelf meermaals gevaarlijk, maar had pech in de afronding. Craig Dawson mikte bij de tweede paal naast uit een hoekschop, terwijl Michail Antonio zijn voet niet genoeg achter een voorzet van Aaron Cresswell kreeg. De beste twee kansen waren in de absolute slotfase voor Pablo Fornals, die zijn beide inzetten op het laatste moment geblokt zag worden door een verdediger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust toonde Brighton plots aanvallende intenties en volgden ook twee goede mogelijkheden. Alireza Jahanbakhsh zag zijn voorzet afketsen op de voeten van doelman Lukasz Fabianski, waar de voormalig aanvaller van AZ mogelijk beter zelf had kunnen schieten. Even later ontsnapte Jahanbakhsh aan de buitenspelval, maar schoot hij voorlangs. Dawson kopte in de slotfase rakelings naast namens West Ham en Brighton sloeg aan de overkant toe. Danny Welbeck werd gelanceerd door Percy Tau en stiftte handig over Fabianski: 1-0. Invaller Benrahma redde een punt voor West Ham, door een afvallende bal op te pikken en vanaf de rand van het strafschopgebied binnen te plaatsen: 1-1.