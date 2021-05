AS Roma wint voor het eerst in 959 dagen de Romeinse derby

Zaterdag, 15 mei 2021 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

AS Roma heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Serie A. In il derby della capitale was de ploeg van trainer Paulo Fonseca met 2-0 te sterk voor Lazio. De laatste keer dat Roma zijn stadsgenoot versloeg was in september 2018; in de vier onderlinge duels die volgden speelden de teams tweemaal gelijk en trok Lazio twee keer aan het langste eind. Dankzij de zege zijn i Giallorossi, die met 61 punten zevende staan, zo goed als zeker van een ticket voor de Conference League. Alleen Sassuolo (56) zou Roma theoretisch gezien nog voorbij kunnen streven. Lazio (67) bezet de zesde positie en was al zeker van deelname aan de Europa League.

Het was de ploeg van trainer Simone Inzaghi die de meeste kansen creëerde in het eerste bedrijf. Zo veroverde Sergej Milinkovic-Savic de bal ten koste van Roger Ibañez, waarna de middenvelder Luis Alberto in stelling bracht. Laatstgenoemde nam het vijandige doel onder vuur, maar doelman Daniel Fuzato bracht redding op de inzet. Ook Vedat Muriqi kwam dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder stond buitenspel alvorens hij de 0-1 aantekende: doelpunt afgekeurd.

Op slag van rust was de thuisploeg, die met Rick Karsdorp in de basis aan de aftrap stond, wél trefzeker. Edin Dzeko speelde vlak voor de achterlijn de bal via de linkerzijde langs Francesco Acerbi en snelde de verdediger via de rechterkant voorbij. Vervolgens trok hij de bal succesvol voor richting Mkhitaryan, die op de juiste plek stond om binnen te tikken: 1-0. In het tweede bedrijf kreeg Roma een mogelijkheid om de score te verdubbelen. Na een pass van Lorenzo Pellegrini bezorgde Stephan El Shaarawy een voorzet op maat bij Bryan Cristante, die de bal op zijn borst aannam en uit een volley rakelings over schoot.

Namens Lazio deed Ciro Immobile nog een duit in het zakje met een fraaie hakbal; doelman Fuzato was echter bij de les en bracht met zijn vingertoppen redding. Ruim tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd vergrootte Roma de voorsprong. Invaller Pedro ontweek twee tackels op het middenveld, sneed naar binnen en schoot de bal vervolgens vanaf circa twintig meter met links in de verre hoek: 2-0. Uiteindelijk kwam de bezoekende partij enkele minuten voor het einde nog met tien man te staan, toen Acerbi zijn tweede gele kaart pakte na het vasthouden van Dzeko.