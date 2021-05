Ralf Seuntjens: ‘Misschien zeg ik weer te veel, het is één grote teringzooi’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 22:29 • Jeroen van Poppel

Het seizoen van De Graafschap is zaterdag als een nachtkaars uitgegaan. Ralf Seuntjens steekt de hand na de nederlaag in de play-offs om promotie/degradatie tegen Roda JC Kerkrade (2-3) in eigen boezem. "Ikzelf heb gefaald. En dan spreek ik puur voor mezelf, voordat iedereen het verkeerd gaat quoten", zegt Seuntjens na afloop voor de camera bij ESPN.

"Dramatisch", aldus Seuntjens, die deze zomer overstapt naar NAC Breda. "Ik heb hier een geweldige tijd gehad de afgelopen twee jaar. We hebben goed gepresteerd, vanaf de winterstop helaas minder. Waar dat mee te maken heeft, weet ik niet. Misschien was het het systeem, misschien de vorm. Ik sluit af in mineur. Vandaag knokken we ons terug tot 2-1 en daarna kregen we twee goals tegen die we niet tegen horen te krijgen. Misschien zeg ik weer te veel. Het is één grote teringzooi."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Seuntjens, die woensdag nog fel afgaf op tegenstander Helmond Sport, wil de nadruk vooral op zijn eigen falen leggen. "Twee jaar hier bij een schitterende club gezeten, fantastisch. Maar we hebben de doelstelling niet gehaald. Vorig seizoen weet iedereen hoe dat kwam, maar dit seizoen hebben we het aan onszelf te wijten. We moeten hand in eigen boezem steken. Dit is puur voor mezelf, dat ik gefaald heb, omdat ik niet gepromoveerd ben met De Graafschap. Ik heb slecht gespeeld. Ik heb verschillende dingen niet goed gedaan. Ik heb geen goals gemaakt. Ik heb gewoon gefaald. Of ik in de kleedkamer ben geweest? Ja, daar kon je een speld horen vallen."

Ted van de Pavert

Ook aanvoerder Ted van de Pavert reageert na afloop van de uitschakeling in de play-offs hevig teleurgesteld. "In acht dagen geven we hele seizoen weg, daar komt het op neer", concludeert de verdediger van De Graafschap. "Het waren afgelopen week allemaal klappen, maar we hebben het niet alleen in de laatste week laten afweten. Over het hele seizoen gezien hebben we qua veldspel te weinig progressie geboekt."

Mike Snoei

Trainer Mike Snoei zegt dat de nederlaag tegen Roda JC als een knock-out aankomt. "Vooral omdat we ons aardig hersteld hadden", aldus de coach. "In de 72ste minuut stonden we met 2-1 voor nadat we met 0-1 waren achter gekomen. We knokten ons prima terug in de wedstrijd. We voetbalden ook wat beter dan de laatste tijd. We kregen zelfs nog een aardige kans met de 3-1, maar dan glijd het toch uit je handen."