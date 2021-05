Daniel Ek krijgt antwoord van Arsenal op zijn overnamebod

Zaterdag, 15 mei 2021 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:58

Daniel Ek heeft afgelopen week een bod uitgebracht op Arsenal, zo laat de Zweedse miljardair weten via Twitter. De directeur van de Londense club, Josh Kroenke, is volgens Ek echter niet ingegaan op het bod, omdat ‘ze het geld niet nodig hebben’. De CEO van Spotify heeft al langer overnameplannen en hoopt ook na de weigering van het bod dat Arsenal in de toekomst alsnog overstag gaat.

“Deze week heb ik Josh Kroenke en hun bankiers een aanbod gedaan om Arsenal te kopen. Bij het bod zat ook het voorstel om supporters mede-eigenaar te laten worden, om supporters als vertegenwoordigers in het bestuur te hebben en supporters een gouden aandeel te geven. Ze antwoordden dat ze het geld niet nodig hadden. Ik blijf geïnteresseerd in overname, mocht die situatie ooit veranderen”, zo klinken de woorden van Ek, die verder niet bekendmaakt over de hoogte van zijn bod.

Eind vorige maand maakte de Zweed al bekend een formeel bod voor te bereiden op Arsenal en 'heel serieus' te zijn over de overnamepoging. Hij zou bij de overname steun hebben van de voormalig Arsenal-spelers Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira. Stan Kroenke, de vader van Josh, is nog altijd grootaandeelhouder van de club. De Amerikaan heeft 67 procent van de aandelen van Arsenal in zijn bezit. Arsenal-directeur Josh Kroenke, zoon van de eigenaar, heeft onlangs ook al laten weten dat de club niet te koop is.

Eerder kwamen honderden supporters bijeen in het Emirates Stadium in Londen uit protest tegen Kroenke. De Amerikaan lag al niet goed bij de achterban en zijn populariteit is verder achteruitgegaan door zijn rol in de plannen omtrent de Super League.