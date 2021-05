Ajax deelt hoopvolle beelden van Daley Blind in aanloop naar EK

Zaterdag, 15 mei 2021 om 21:42 • Jeroen van Poppel

Daley Blind heeft zich zaterdag laten zien op het trainingsveld bij Ajax, zo blijkt uit beelden die de club deelt. De 31-jarige centrumverdediger, die herstellende is van een zware enkelblessure, trainde apart van de selectie. De groep bereidde zich met trainer Erik ten Hag voor op de laatste wedstrijd van het seizoen zondag uit bij Vitesse.

"'Daley Blind zet volgende stappen in zijn herstel en traint individueel op het veld", zo schrijft Ajax zelf op Twitter. Op de beelden is te zien dat de verdediger alweer in staat is om wat lange passes te geven, maar hij lijkt het verder rustig aan te doen. Het zijn hoopgevende beelden voor bondscoach Frank de Boer, die Blind 'gewoon' opnam in de voorselectie voor het aanstaande EK.

"We gaan ervan uit dat hij het gaat redden", zei De Boer vrijdag. "Dat doen we op basis van de prognoses van de artsen en zelf staat hij er ook goed in. Daley zal er alles aan doen om het te halen, maar het zou ook kunnen dat Daley een beetje vertraging oploopt en pas gedurende het toernooi inzetbaar wordt. Laten we hopen dat hij er eerder klaar voor is. Dat is wel de verwachting, maar je weet nooit of er een terugslag komt."

Het ging voor Blind mis op 30 maart, toen hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-8 zege) een zware enkelkwetsuur opliep. De voorste enkelband van zijn linkerenkel scheurde en Blind moest daardoor geopereerd worden. De Ajacied moest daardoor het slot van het seizoen aan zich voorbij laten gaan en richtte zich op het EK, dat hij dus lijkt te gaan halen.