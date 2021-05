Besiktas wint landstitel op doelsaldo: slechts één doelpunt verschil

Zaterdag, 15 mei 2021 om 21:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:38

Besiktas is zaterdag op de veertigste en laatste speeldag van de Süper Lig voor de zestiende keer, en de eerste keer sinds 2016/17, landskampioen van Turkije geworden. Het team van Sergen Yalcin maakte op bezoek bij Göztepe (1-2) geen fout, al gold dat ook voor Galatasaray tegen Yeni Malatyaspor (3-1) en zodoende eindigden beide teams op 84 punten. Het nipt betere doelsaldo van Besiktas heeft de doorslag gegeven, + 45 om + 44, daar de onderlinge ontmoetingen in een zege voor zowel Besiktas als Galatasaray resulteerden. Fenerbahçe won ook bij Kayserispor (1-2) en eindigt het seizoen met 82 punten op een derde plaats.

Göztepe - Besiktas 1-2

Het team van Yalcin had slechts tien minuten nodig om aan de leiding te gaan. Na een corner vanaf links kopte Welinton de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied naar de doelmond, waar Domagoj Vida de bal achter de kansloze doelman Irfan Can Egribayat kopte: 0-1. De voorsprong bleef echter nog geen kwartier staan. Na een vrije trap van ver was het uiteindelijk Alpaslan Öztürk die de bal van dichtbij achter Erkin Destanoglu werkte: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een uur spelen was het Rachid Ghezzal die Besiktas vanaf elf meter wederom op voorsprong bracht. Öztürk was dit keer de schlemiel door Cyle Larin onhandig in het zestienmetergebied te vloeren, waarna Ghezzal de bal vanaf de stip verzilverde: 1-2. Tot meer doelpunten kwam Besiktas ook niet, maar dat was uiteindelijk vanwege de 3-1 zege van Galatasaray ook niet nodig.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor 3-1

Een goed uitgespeelde counter zorgde er enkele minuten voor rust voor dat de eerste helft niet onbeslist eindigde. Benjamin Tetteh gaf de bal goed mee aan Issam Chebake aan de rechterkant en uit diens pass schoot Adem Büyük de bal in de rechterhoek achter Fernando Muslera: 0-1. Een hard gelag voor Galatasaray, daar rivaal Besiktas tegelijkertijd op een 1-1 gelijkspel stond bij Göztepe en daarmee virtueel kampioen was.

Galatasaray zorgde na rust, met drie nieuwe gezichten op het veld, echter voor de ommekeer. Na een slimme pass van invaller Kerem Aktürkoglu schoot Halil Dervisoglu de bal laag voorbij doelman Ertaç Özbir: 1-1. Een andere invaller, Sener Özbayrakli, was bij de 2-1 betrokken. Uit diens scherpe pass vanaf rechts was het Ryan Babel die de bal van dichtbij tegen de touwen werkte. Tot minimaal twee doelpunten was Galatasaray, waar Ryan Donk in de basis stond en Ömer Bayram inviel, niet in staat. Het team van Fatih Terim kwam niet verder dan een raak schot van Ogulcan Çaglayan in de linkerhoek in de extra tijd.

Kayserispor - Fenerbahçe 1-2

Een niet al te best moment in defensief opzicht kostte Fenerbahçe na achttien minuten een tegentreffer. Na een pass van Ilhan Parlak was Pedro Henrique attenter dan Nazim Sangaré en kopte hij de bal van dichtbij achter doelman Altay Bayindir: 1-0. Tien minuten na de pauze kreeg Fenerbahçe een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker nadat Parlak in het strafschopgebied aan een shirt trok. Doelman Dogan Alemdar tikte de inzet van José Sosa uit de rechterhoek. Fenerbahçe kwam vlak voor tijd dankzij een rake strafschop van Enner Valencia toch nog op 1-1 en ver in de extra tijd volgde zelfs een winnende goal van Serdar Aziz.