Juventus blijft na krankzinnig slot tegen Inter in de race voor CL-ticket

Zaterdag, 15 mei 2021 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

Juventus mag blijven dromen van een ticket voor de Champions League. De ploeg van Andrea Pirlo knokte zich zaterdag met grote moeite langs kampioen Internazionale, dat in de 83ste minuut nog op gelijke hoogte was gekomen. Dankzij een makkelijk gegeven penalty kon Juan Cuadrado vijf minuten later alsnog de winnende voor Juventus maken: 3-2. Juventus stijgt met twee punten meer naar de vijfde plek over Napoli heen, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

Vrijwel de hele eerste helft speelde Juventus op de helft van de tegenstander. In de openingsfase kopte Federico Chiesa de bal vanaf de tweede paal terug naar Dejan Kulusevski, die de pech had het hoofd van Milan Skriniar te treffen. Toen Matteo Darmian bij een hoekschop Giorgio Chiellini vastpakte, kreeg Juventus een penalty. Die werd door Cristiano Ronaldo recht door het midden op de voet van Samir Handanovic geschoten; in de rebound tikte Ronaldo alsnog binnen: 1-0.

Internazionale had weinig in te brengen, maar kreeg na ruim een half uur zelf ook een penalty, toen Matthijs de Ligt een lichte overtreding beging op Lautaro Martínez. De strafschop werd door Romelu Lukaku onberispelijk binnengeschoten: 1-1. Dat leek ook de ruststand te worden, totdat Juan Cuadrado de bal in de derde minuut van de blessuretijd plotseling voor de voeten kreeg. De Colombiaan haalde vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend uit: 2-1.

Chaos in Italië ?? Direct na het eigen doelpunt van Chiellini versiert Cuadrado een strafschop, die hij vervolgens zelf benut ????#ZiggoSport #SerieA #JuventusInter pic.twitter.com/SSbv8ghfsH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2021

Vlak na rust kreeg Martínez op aangeven van Eriksen een grote kans op de gelijkmaker, maar de Argentijn mikte rakelings over. Vlak daarna kwam Juventus in de problemen, toen Rodrigo Bentancur zwaar bestraft werd met een tweede gele kaart voor een overtreding op Lukaku. Inter voerde de druk flink op en kreeg een grote kopkans via Matías Vecino, die zijn inzet wonderbaarlijk gered zag worden door Wojciech Szczesny.

De doelman kon echter niet voorkomen dat Chiellini de bal een minuut later ongelukkig in eigen doel werkte uit een voorzet van Ivan Perisic: 2-2. Scheidsrechter Gianpaolo Calvarese keurde het doelpunt in eerste instantie af, maar besloot anders na het bekijken van de beelden. Juventus zat in grote problemen, maar werd uit de brand geholpen door Cuadrado, die een penalty versierde door over het been te gaan bij Perisic. Cuadrado rondde die zelf af: 3-2. In blessuretijd pakte Inter-middenvelder Marcelo Brozovic zijn tweede gele kaart.