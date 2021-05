Micky van de Ven kondigt na mislukte play-offs vertrek bij FC Volendam aan

Zaterdag, 15 mei 2021 om 19:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:37

Micky van de Ven verwacht volgend seizoen niet meer voor FC Volendam te spelen. De twintigjarige centrumverdediger ging zaterdag met zijn club onderuit in de Keuken Kampioen Play-offs om promotie/degradatie tegen NAC Breda (4-1). Na afloop kondigt Van de Ven min of meer zijn vertrek aan bij FC Volendam. "Of ik volgend seizoen nog bij Volendam ben? Nee, dat denk ik niet", aldus de aanvoerder tegenover ESPN.

Van de Ven laat even een stilte vallen en komt dan met nadere uitleg. "De kans dat ik een transfer maak is wel aanwezig, dat weet ik. Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen, maar de kans is wel groot. Of het al rond is? Nee, dat niet. In Nederland? Dat weet ik ook nog niet." Eerder werd Van de Ven gelinkt aan de voltallige Nederlandse top, al is het de laatste maanden stil rond zijn persoon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Volendam speelde tegen NAC een vrijwel kansloze wedstrijd. "Ik weet niet wat het is", zegt Van de Ven. "We kwamen er niet onderuit en konden niet ons eigen voetbal spelen. We speelden heel vaak naar de as en dat is echt de bal waar NAC op loert. Als ze die bal pakken weet je dat ze kunnen counteren en dat heb je vier, vijf keer. Dat killt je wel. In de tweede helft konden we meer ons eigen spel spelen, maar toen viel al snel 2- en 3-0. Toen de 3-1 viel kregen we weer wat hoop, maar bij de 4-1 was het klaar."

En dus is de teleurstelling bij Van de Ven groot. "Als je er de eerste ronde uitvliegt, is dat gewoon niet top. Grof gezegd is het eigenlijk wel kut. Nu moet de focus naar volgend seizoen, maar dit weekend ben ik niet aanspreekbaar denk ik."