Zidane hint op vertrek bij Real Madrid: ‘Soms is dat het beste voor iedereen’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 18:38 • Daniel Cabot Kerkdijk

Zinédine Zidane weigerde ook zaterdag te bevestigen dat hij komend seizoen voor de selectie van Real Madrid staat. De trainer gaf wederom aan dat de kans aanwezig is dat hij vertrekt. De Spaanse topclub won dit seizoen vooralsnog niet één prijs: de Champions League gaat naar Manchester City of Chelsea, de Copa del Rey was een prooi voor Barcelona en de Spaanse Super Cup ging naar Athletic Club. De prolongatie van de landstitel is nog een optie, maar Atlético Madrid heeft twee punten meer met nog twee speeldagen te gaan.

Zidane kreeg daags voor het uitduel met Athletic Club de vraag wat realistischer is: zijn continuïteit als trainer van Real Madrid of de komst van Kylian Mbappé. “Mijn antwoord is hetzelfde als altijd. En dat is saai, ik zeg namelijk altijd hetzelfde. We hebben nog twee wedstrijden te spelen en die willen we winnen. Dat is de waarheid. Ik weet niet wat er gaat gebeuren”, benadrukte de Fransman. “Ik ben hier en morgen gaan we spelen. Daarna spelen we nog een keer. De rest weet ik niet. Er kan van alles gebeuren. Dit is Real Madrid.”

“Ik leef van dag tot dag, verder kijk ik echt niet. Ik kijk niet naar het verleden en ik kijk niet naar de toekomst. Ik leef het heden tot het uiterste.” Zidane maakte de indruk dat hij het Real Madrid makkelijk zal maken als de club ervoor kiest om een andere hoofdtrainer aan te stellen. “Misschien denk je dat ik zal opstappen om verantwoordelijkheden uit de weg te gaan of dat ik wegga omdat de omstandigheden moeilijker zullen worden. Nooit, absoluut niet. Ik leef voor mijn werk, ik probeer het maximale te geven. Maar soms komt er een moment waarop . . . het tijd is om te veranderen. Dat het afgelopen is.”

“Maar niet alleen voor mij. Voor iedereen”, stelde Zidane. “Dat is beter voor de spelers, voor de club, voor iedereen die bij Real Madrid betrokken is. Het is niet dat ik me even omdraai, wegloop en niet meer om zal kijken. Maar het hoort erbij. Er zijn momenten dat je er moet zijn en er zijn momenten dat je weg moet gaan omdat dit het beste is voor iedereen. Dat moet je jezelf steeds af blijven vragen.” Toen Zidane van een journalist te horen kreeg dat het klonk als een aanstaand vertrek, sprak hij hem niet tegen. "Ik kan alleen maar hetzelfde zeggen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren."

Zidane is sinds 2019 bezig aan zijn tweede periode als trainer van Real Madrid. De oud-middenvelder was dat eerder tussen 2016 en 2018 en coachte verder nog geen andere club. Met de Koninklijke won hij twee keer de landstitel, drie keer de Champions League, tweemaal de Spaanse Super Cup, twee keer de Europese Super Cup en tweemaal het WK voor clubteams.