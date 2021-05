NAC Breda zet de eerste stap richting een terugkeer naar de Eredivisie

NAC Breda heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-offs om promotie/degradatie. In eigen huis genoot de ploeg van trainer Maurice Steijn bij rust al een 1-0 voorsprong op FC Volendam, dat uiteindelijk met 4-1 verslagen werd. De volgende ronde in de strijd om een Eredivisie-ticket wordt afgewerkt op donderdag 20 mei. NAC treft dan de nummer zestien van de Eredivisie: FC Emmen of Willem II.

De bezoekers begonnen met aanvallende intenties aan de ontmoeting in het Rat Verlegh Stadion. Zo schoot Martijn Kaars uit kansrijke positie recht in de handen van doelman Nick Olij en zag Boy Deul een schot geblokt worden door Moïse Adiléhou. Ook de Noord-Brabanders lieten zich zien via onder meer Thom Haye, die met met een zwabberschot doelman Nordin Bakker op de proef stelde maar aan het kortste eind trok. Na ruim een half uur spelen opende NAC de score alsnog.



Robin Schouten kreeg de bal aan de rechterkant van het veld en bezorgde een verfijnde voorzet bij Kaj de Rooij, die de bal bij de tweede paal overtuigend binnenschoot: 1-0. Drie minuten later kwam Sydney van Hooijdonk een teenlengte tekort om een voorzet van Mounir El Allouchi het gewenste vervolg te geven. Voor rust deed ook Volendam nog een duit in het zakje: Samuele Mulattieri verzuimde oog in oog met Olij te scoren, waarna de doelman ook de poging uit de rebound van Deul veredelde.

Zeven minuten na de pauze vond NAC de bevrijdende 2-0 voorsprong. Er ontstond een carambole voor het doel van Bakker na een hoekschop van El Allouchi, waarna Adiléhou de bal voor zijn voeten kreeg en zonder te twijfelen doeltreffend uithaalde. Halverwege de tweede helft viel het doek definitief voor Volendam. Na een steekpass van Adiléhou profiteerde Lewis Fiorini van een glijpartij van Mickey van de Ven en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de 3-0 tegen de touwen. De bezoekers kwamen nog wel terug in de wedstrijd via Mulattieri, die op aangeven van Francesco Antonucci en uit de draai de 3-1 aantekende.



Michael Maria zette vijf minuten voor tijd de eindstand op het scorebord. De verdediger schoot vanaf de linkerkant van de zestien met een diagonale schuiver de 4-1 achter Bakker. In de slotminuut van het duel kon Volendam nog uit een strafschop een tweede treffer maken. Antonucci liet het buitenkansje vanaf elf meter echter onbenut en stuitte op Olij. Een overtreding van Anouar Kali op Van de Ven gaf arbiter Pol van Boekel voldoende aanleiding om de penalty toe te kennen.