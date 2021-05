Lewandowski evenaart record; Huntelaar en Schalke doen Dortmund plezier

Robert Lewandowski heeft zaterdag het Bundesliga-record van Gerd Müller geëvenaard. Na zijn treffer in het uitduel met SC Freiburg (1-2 winst) staat de teller van de aanvaller van Bayern München op veertig competitiedoelpunten, evenveel als der Bomber in 1971/72. Lewandowski had een shirt met 4ever Gerd onder zijn wedstrijdtenue aan en de spelers en technische staf vormden een erehaag. Bayern speelt volgende week nog thuis tegen FC Augsburg. Het gedegradeerde Schalke 04 baarde opzien door Champions League-kandidaat Eintracht Frankfurt te verslaan (4-3) en was daarmee Borussia Dortmund van dienst. De aartsrivaal verzekert zich zondag bij winst op FSV Mainz 05 van de vierde stek en daarmee kwalificatie voor het Europese miljardentoernooi.

SC Freiburg - Bayern München 2-2

Na 26 minuten spelen was het zover: de evenaring van het doelpuntenrecord van Gerd Müller door Lewandowski. Na een corner maakte Lukas Kübler bij de eerste paal een overtreding op Thomas Müller en scheidsrechter Florian Badstübner floot na het bekijken van de beelden voor een strafschop. Lewandowski stuurde doelman Mark Flekken vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 0-1. Freiburg sloeg echter vrij snel terug en liet Bayern tot aan de rust niet tot veel meer kansen komen. Na een corner van Vincenzo Grifo richting de eerste paal liep Niklas Süle niet goed mee en kon Manuel Gulde binnenkoppen.

Een erehaag voor Robert Lewandowski! De spits evenaart het record van legende Gerd Müller! 40 goals in één seizoen??#scffcb pic.twitter.com/W2j5V6tJzL — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2021

Bayern dacht zes minuten na rust op 1-2 te komen, maar Serge Gnabry stond buitenspel toen hij een knappe actie van Leroy Sané afrondde. Twee minuten later was het alsnog raak toen Sané na voorbereidend werk van David Alaba en Müller scoorde. Flick wisselde volop, maar Lewandowski mocht blijven staan in zijn jacht op het record. Twaalf minuten voor tijd stuitte de Pool eerst op Flekken en in de rebound schoot hij de bal van dichtbij recht in de handen van de Nederlander. Een dure misser, daar een inzet van Christian Günter in de verre hoek niet veel later de 2-2 betekende.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 4-3

De bezoekers hadden in de eerste helft een overwicht, maar er slopen te veel kleine fouten in het spel. Na een kwartier kwam Schalke op voorsprong na een overtreding van Tuta op Amine Harit. Klaas-Jan Huntelaar zag zijn elfmetertrap gekeerd worden door Kevin Trapp, maar in de rebound schoot de Nederlander de bal alsnog achter de doelman: 1-0. Een fout van Ralf Fährmann leidde een kwartier later de 1-1 in: de doelman onderschatte een bal van Amin Younes, waarna André Silva eenvoudig voor de gelijkmaker kon zorgen.

Een eigen doelpunt van Salif Sané betekende een valse start van Schalke aan de tweede helft, maar na een uur spelen stond het alweer 3-2. Huntelaar verlengde een pass met de hak richting Blendi Idrizi, die het leer vanaf een meter of zestien in het doel mikte. Enkele minuten later had Trapp geen antwoord op een schot van Florian Flick in de linkerhoek. Het werd een doelpuntenfestijn in Gelsenkirchen, waar Matthew Hoppe na een counter de 4-2 maakte en André Silva daarna zijn tweede van de middag maakte.

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 1-1

De ruststand van 1-0 was een hard gelag voor het bezoek, dat niet alleen meer pogingen op doel had maar ook meer kansen creëerde. De openingstreffer van Bayer na 26 minuten viel ook nog eens op gelukkige wijze. Een schot van Wendell werd gekraakt en kwam terecht bij de vrijstaande Florian Witz, die van dichtbij raak schoot. Na dik zeventig minuten spelen viel de gelijkmaker: na een voorzet van de ingevallen Sheraldo Becker werkte Joel Pohjanpalo de bal in tweede instantie achter Lukas Hradecky. Een belangrijk punt voor Union Berlin in de strijd om het Conference League-ticket.

Arminia Bielefeld - TSG Hoffenheim 1-1

Hoffenheim, waar Melayro Bogarde op de bank zat, kreeg al vroeg in de degradatiekraker de gewenste voorsprong in handen. Na een zelf opgezette combinatie met Sargis Adamyan kreeg Andrej Kramaric de bal terug en schoot hij ter hoogte van de penaltystip de 0-1 tegen de touwen. Het was alweer de negentiende seizoenstreffer voor de Kroaat, die daarmee een nieuw clubrecord vestigde. Halverwege de eerste helft kwam Arminia op gelijke hoogte. Na een overtreding van Ryan Sessegnon op Masaya Okugawa kreeg de thuisploeg op circa 22 meter van het vijandige doel een vrije trap. Andreas Voglsammer beproefde zijn geluk en schoot op fraaie wijze binnen: 1-1. In het tweede bedrijf ging met name de thuisploeg nog op zoek naar de winnende treffer, maar die werd niet meer gevonden. Mike van der Hoorn en Michel Vlap bleven negentig minuten op de bank.

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1-2

In het eerste bedrijf was Gladbach de bovenliggende partij, al duurde het tot de slotminuut van de eerste helft voordat de score werd geopend. Onder meer Alassane Pléa had het vizier niet op scherp staan en Marcus Thuram zag een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Lars Stindl was wel trefzeker: de middenvelder vond de verre hoek nadat hij bediend werd door Christoph Kramer. Na rust kantelde de wedstrijd. Philipp Forster legde de bal af op Wataru Endo, die Stuttgart vanuit de tweede lijn de verdiende gelijkmaker bezorgde. De opgeleefde bezoekers sloegen een klein kwartier voor het einde wederom toe. Het was Sasa Kalajdzic die een schot van Pascal Stenzel dusdanig van richting veranderde dat doelman Yann Sommer kansloos bleef: 1-2. Mohamed Sankoh bleef negentig minuten op de bank bij Stuttgart.