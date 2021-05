Atalanta verzekert zich van Champions League-voetbal na doelpuntenfestijn

Zaterdag, 15 mei 2021 om 16:55 • Mart van Mourik

Atalanta heeft zaterdag tickets voor de groepsfase van de Champions League bemachtigd. In het Serie A-duel op bezoek bij Genoa genoot de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini bij rust al een comfortabele voorsprong, die in de tweede helft nog wel in gevaar kwam maar niet meer uit handen werd gegeven: 3-4. Hoewel nummer vijf Juventus (72) in theorie nog in punten op gelijke hoogte komen met Atalanta (78), dat tweede staat, spreekt het onderlinge resultaat in het voordeel van la Dea.

De thuisploeg begon dreigend aan de ontmoeting in het Stadio Luigi Ferraris, waar Filippo Melegoni doelman Pierluigi Gollini met een schot van afstand dwong tot het maken van een redding. Uit de corner die volgde kreeg Andrea Masiello een schietkans, maar zijn uithaal belandde op de paal. Atalanta nam vervolgens het initiatief over en opende na negen minuten de score. Ruslan Malinovskyi bezorgde een steekpass op maat bij Duván Zapata, die de zestien binnensnelde en in de verre hoek doel trof: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tandem Malinovski-Zapata sloeg ruim een kwartier later, weliswaar in een andere rolverdeling, wederom toe. Net voordat de bal de achterlijn passeerde, bracht de Colombiaanse spits zijn ploeggenoot in de gelegenheid er 0-2 van te maken. In eerste instantie keurde scheidsrechter Luca Marinelli de zuivere treffer af, maar na het bekijken van de videobeelden rectificeerde hij zijn beslissing. Op slag van rust maakten de bezoekers er zelfs 0-3 van. Hans Hateboer verlengde een voorzet van Malinovski tot aan Robin Gosens, die van dichtbij eenvoudig kon binnenknikken.

Vier minuten na de thee liet Genoa zich voor het eerst sinds een lange periode weer zien. Eldor Shomurodov profiteerde van een miscommunicatie tussen Cristian Romero en Berat Djimsiti en schoot in de verre hoek de 1-3 binnen. Niet veel later schroefde Atalanta de marge weer terug naar drie. Aleksey Miranchuk bezorgde het leer na een dribbel bij Mario Pasalic, die van circa elf meter de 1-4 aantekende. Halverwege de tweede helft gloorde de hoop weer op voor Genoa, dat via een benutte penalty van Goran Pandev op 2-4 kwam. Een handsbal van Gosens deed Marinelli besluiten de strafschop toe te kennen. Het slotakkoord werd gespeeld door Shomurodov, die op aangeven van Pandev de 3-4 eindstand aantekende. Naast Hateboer speelde ook Marten de Roon de hele wedstrijd; Sam Lammers kwam ruim tien minuten na rust binnen de lijnen ten koste van Malinovski.