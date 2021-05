Zlatan Ibrahimovic moet een streep door het EK zetten

Zaterdag, 15 mei 2021 om 15:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:21

Zlatan Ibrahimovic moet een streep door het EK zetten. De aanvaller van 39 jaar kan door een knieblessure definitef niet in actie komen tijdens het Europese eindtoernooi, daar nader onderzoek heeft uitgewezen dat hij zes weken nodig heeft voor het herstel. Italiaanse media maakten eerder nog melding van een revalidatieperiode van drie weken.

"Het is jammer, maar Zlatan gaat het EK missen door zijn blessure", vertelt bondscoach Jannes Andersson in gesprek met Expressen. Ibrahimovic liep de kwetsuur zondagavond op in de met 0-3 gewonnen topper op het veld van Juventus. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Noord-Italianen, die het seizoen op 23 mei afsluiten tegen Atalanta.

Ibrahimovic keerde in de vorige interlandperiode terug bij de nationale ploeg, na een afwezigheid van bijna vijf jaar. Het EK moest het grote afscheid van Ibrahimovic worden als international. De ploeg van Andersson is ingedeeld in Groep E, bij Spanje, Polen en Slowakije. Op 14 juni spelen de Zweden in Sevilla hun openingswedstrijd tegen Spanje.

Ibrahimovic is met 62 goals de topscorer aller tijden in het Zweedse elftal. Hij droeg 117 keer het shirt van de nationale ploeg en was met Zweden van de partij op de WK’s van 2002 en 2006 en de EK’s van 2004, 2008, 2012 en 2016.