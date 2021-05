Matthijs de Ligt: ‘Soms word ik wel eens uitgelachen bij Juventus’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 13:34

Matthijs de Ligt voelt zich gewaardeerd bij Juventus, de club waar de supporters hem het liefst zien uitgroeien tot een clubicoon. Zijn populariteit kreeg een boost toen hij na een jaar al zijn interviews in het Italiaans deed. Bijna twee jaar na zijn transfer van 75 miljoen euro van Ajax naar Turijn stelt de verdediger dat hij mentaal enorm is gegroeid. “Bij Ajax werd gezegd dat ik heel volwassen was. Maar als ik mezelf vergelijk met toen ben ik veel volwassener in mijn opinie, en ook in die van de mensen om mij heen”, vertelt De Ligt in een uitgebreid interview in de Volkskrant.

De Ligt koos bewust voor de Serie A, de competitie waar vele topverdedigers spelen of vandaan komen. Verdedigen is bij Juventus sowieso een vak apart. “Bij Ajax was het heel erg aanvallend en lette je op de spits. Hier moet je letten op de zone. Niet altijd de man met de bal volgen, maar de man die zonder bal diep loopt. Je moet uiteindelijk het doel verdedigen en niet de man. Maar het is telkens afwegen wat de beste optie is. Giorgio Chiellini is daar een meester in. Die heeft superveel ervaring, daar leer ik heel veel van.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt probeert ook zijn eigen speelstijl te behouden omdat dat toch zijn kracht is. Hij weet dat verdedigers in Italië hogelijk worden gewaardeerd. “Kijk je door de jaren heen dan zijn de helft van de top tien van verdedigers Italianen. Dat zegt genoeg over hoe de kunst van verdedigen hier gezien wordt. Heel mooi om juist hier te laten zien hoe goed ik ben, te kijken wat ze van me vinden. Dat was het doel.” Hij geniet van de manier waarop ploeggenoten als Cristiano Ronaldo, Chiellini en Gianluigi Buffon hun sport beleven. “Ze vinden het heel leuk om te helpen. Maar ze zeggen erbij: doe vooral dingen die voor jou werken. Ga niet iemand die je goed vindt klakkeloos kopiëren. Dat doe ik ook niet.”

De Oranje-international blijft ook qua uiterlijk zichzelf. Hij kleedt zich niet anders normaal nu hij bij Juventus speelt en denkt er niet over om in maatpak naar de training te gaan. “Zoals ik nu gekleed ben, kleed ik me altijd. Ik ben gewoon niet zo van de dure merkkleding. Ik ben Matthijs, ik ben mezelf. (...) Mijn beroep is voetballer. Ik wil een ster zijn op het veld. Soms word ik wel eens uitgelachen op de club om wat ik aan heb. Dat maakt mij niet uit. Zolang ik me goed voel met hoe ik me gedraag en kleed, ben ik tevreden.”

“Het belangrijkste is op het veld goed presteren, dan respecteren ze je veel meer dan wanneer je bepaalde kleding aan hebt. Net zoals ik goede spelers respecteer die het leuk vinden er mooi uit te zien, om vele dure sportauto’s te hebben. Dat is hartstikke mooi. In die wereld leef je. Maar we hoeven ons op dat vlak niet aan elkaar aan te passen”, benadrukt De Ligt.