Het voorbeeld van Dusan Tadic qua fitheid: ‘Hij is nog altijd hongerig’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 12:55 • Daniel Cabot Kerkdijk

De afgelopen drie seizoenen ging geen van de 92 Eredivisie-duels van Ajax voorbij aan Dusan Tadic. Speeltijd tegen Vitesse zondag betekent dat de 32-jarige aanvaller sinds 2018 geen enkele competitiewedstrijd heeft gemist. Elke dag hard werken om fit te blijven, is ‘het geheim’ van de Serviër, die zelf ook het liefst geen enkele wedstrijd wil missen. “Ik ben plichtsgetrouw. Ik wil altijd klaarstaan voor mijn ploeg. Ik ben altijd gretig om zoveel mogelijk te spelen.”

Eind 2016 miste Tadic voor het laatst een competitieduel. Een gebroken neus hield de aanvaller, toen in dienst van Southampton, aan de kant in de Premier League. “Het belangrijkste is dat je elke dag bezig bent met je lichaam, van je hoofd tot aan je tenen”, vertelt Tadic zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En ik zeg bewust elke dag, omdat dit vaak onderschat wordt. Als je het één keer in de week of één keer in de maand doet, bereik je niet wat je kunt bereiken.”

Het dagblad somt op hoe de optimale wedstrijdvoorbereiding van Tadic eruitziet: voor en na de trainingen veel in het krachthonk, veel koolhydraten daags voor de wedstrijd en liters water, soms een bruistablet om krampverschijnselen te vermijden. Kort voor de aftrap ook nog extra water plus een banaan met honing. Vaste prik zijn ook zijn ijzeren noppen, een pleister om de teen naast de grote teen, enkelbeschermers en een stevige warming-up.

Meerdere spelers van Ajax trekken zich aan zijn discipline op. “Ze vragen me weleens advies en ik vind het ook wel leuk als ik zie dat ze er iets mee doen.” Cristiano Ronaldo is zijn voorbeeld als het gaat om fitheid. “Zijn naam ligt wellicht voor de hand, maar hij is op zijn 36ste nog altijd fit en hongerig.”