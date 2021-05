‘Het is bizar dat ik de duurste keeper van het Nederlandse voetbal ben’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 12:19 • Daniel Cabot Kerkdijk

Joël Drommel debuteerde in september 2015 als achttienjarige in een uitverkochte Grolsch Veste tegen Ajax. De nu 24-jarige doelman staat zondag voor de laatste keer bij FC Twente onder de lat als het team van Ron Jans het in een leeg stadion opneemt tegen ADO Den Haag. Vanaf komend seizoen gaat Drommel aan de slag bij PSV, dat een bedrag van om en nabij 3,5 miljoen euro heeft betaald. “Rond 20 juni gaan we beginnen bij PSV. Dan gaan we daar knallen en hopelijk word ik eerste keeper. Garanties krijg je nooit: Je moet de beste zijn om te kunnen spelen.”

PSV denkt met Drommel een nieuwe nummer één voor de komende jaren te hebben gevonden. Mogelijk keert Yvon Mvogo komend seizoen terug naar RB Leipzig, dat zijn tweejarige huurovereenkomst na een jaar kan beëindigen. “Ik heb dit seizoen na de winterstop een mindere periode gehad, maar het team draaide op dat moment ook niet. Je wilt je afsluiten van alle transferperikelen en onderhandelingen, maar onbewust heeft het blijkbaar toch invloed op me gehad”, blikt Drommel zaterdag in gesprek met TC Tubantia terug op de periode van onderhandelingen tussen PSV en FC Twente.

“Ik denk ook dat dat menselijk is. Sinds het rond is met PSV, keep ik weer stabiel. Nee, ik ben nooit kwaad geweest op FC Twente omdat ik begrijp dat iedereen het beste wil. Ze hebben me altijd voorgehouden dat het goed zou komen. Het is wel bizar dat ik sinds kort de duurste keeper uit de geschiedenis van het Nederlandse voetbal ben”, erkent Drommel, die zondag na zijn laatste wedstrijd een dubbel gevoel zal hebben. “Ik ga de club, de supporters en de mensen missen. Net als de streek, het wonen hier. Ik heb hier alles meegemaakt en ben in Twente van een jochie een man geworden.”

“Hopelijk kan ik volgend seizoen afscheid nemen van de supporters als ik hier met PSV ben. Dat zou me heel veel doen.” Drommel verzekert dat PSV een heel ervaren keeper op mentaal gebied heeft aangetrokken. “In het begin raakte het me nog wel als Johan Derksen van alles op tv over me riep, omdat je als jonge jongen ook niet weet hoe je met kritiek moet omgaan. Dat moet je echt leren. Opeens sta je midden in de schijnwerpers en vindt iedereen iets van je. Nu sta ik er boven. Ik vind het vooral vervelend voor mijn ouders, die hebben daar meer last van. Het enige wat je zelf kunt doen, is presteren.”