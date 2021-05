De erfgenaam van de ‘clown met de joggingsbroek’ die zich spiegelt aan V/d Sar

Dinsdag, 18 mei 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 15:44

Vanaf 11 juni begint met een jaar vertraging de strijd om de Europese titel. Voetbalzone licht de komende tijd wekelijks een speler uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal heeft. In de tweede aflevering aandacht voor Péter Gulácsi, die na het pensioen van Gabor Király zijn eerste EK voor Hongarije gaat keepen. Een uitgelezen mogelijkheid aan te tonen dat hij bij de beste keepers van Europa hoort, zoals hij zelf beweert.

Door Chris Meijer

Gabor Király was vijf jaar geleden een van de grote smaakmakers tijdens het EK in Frankrijk. Niet per se vanwege zijn geweldige spel. Evenmin omdat Hongarije het geweldig deed, want het toernooi eindigde in de achtste finale ruw met een 0-4 nederlaag tegen België. Nee, Király zal door veel voetbalfans nog lang herinnerd worden vanwege zijn broek. Een grijze joggingsbroek om precies te zijn. “Ik draag die broek al sinds 1996”, zo verklaarde Király ooit het gebruik van de opvallende broek. “Mijn zwarte broek zat nog in de was en dus moest ik wel de grijze dragen. We bleven met Haladas, mijn toenmalige club in Hongarije, acht of negen wedstrijden ongeslagen en ontliepen de degradatie. Sindsdien is die broek mijn talisman. Dat ga ik niet meer veranderen.”

Het EK van 2016 was het laatste kunstje op het grote podium voor de wat clowneske Király. Met 40 jaar en 86 dagen werd hij de oudste keeper ooit op een EK en zijn aantal interlands stokte in november 2016 uiteindelijk op 108, nadat hij nog 28 minuten onder de lat stond in een oefeninterland tegen Zweden. Het is niet zo dat het afzwaaien van de recordinternational Hongarije in een zwart gat stortte. Zijn opvolger stond in de persoon van Péter Gulácsi al een tijdje klaar. In vergelijking met Király is zijn stijl en zijn persoonlijkheid misschien net zo grijs als de karakteristieke joggingsbroek, maar de inmiddels 31-jarige doelman heeft zich tamelijk geruisloos ontpopt tot een van de steunpilaren van de opmars van RB Leipzig.

Gulácsi in een van de weinige officieuze wedstrijden die hij voor Liverpool speelde.

De carrière van Gulácsi kende een relatief langzame aanloop. Liverpool haalde hem in 2008 op zeventienjarige leeftijd weg uit de jeugdopleiding van MTK Boedapest. “Dat was op die leeftijd een enorme uitdaging. In mijn tweede jaar werd ik derde doelman en trainde ik met het eerste elftal. Het was een fantastische ervaring om met spelers van wereldklasse op het veld te staan. Dat heeft me enorm geholpen om te groeien als keeper en als persoon”, zei Gulácsi onlangs in een interview op de officiële website van de Bundesliga. Tegelijkertijd had hij daardoor op zijn 23e pas vijftig wedstrijden in een eerste elftal achter zijn naam staan. Geen een voor Liverpool, maar voor Hereford United, Tranmere Rovers en Hull City.

“Al in mijn laatste jaar bij Liverpool, had ik het gevoel dat ik Engeland moest verlaten voor een zogenaamd kleinere club. Een club met ambities, waar ik de kans had om eerste doelman te worden. Ik had bij Liverpool al vijftig keer op de bank gezeten, maar nooit mijn debuut gemaakt. Dus ik zat vast in dezelfde positie en toen kwam de kans om naar Salzburg te gaan. Een heel verleidelijk aanbod, want het was een club in een kleinere competitie, die enorm goed geleid wordt en Europees speelt. Achteraf kunnen we wel zeggen dat het een perfecte keuze is geweest”, sprak Gulácsi. Hij maakte na twee jaar bij Red Bull Salzburg, waarin twee keer de Oostenrijkse dubbel veroverd werd, de op het eerste oog opvallende keuze om de overstap naar RB Leipzig te maken.

De ambities van het Duitse Red Bull-filiaal waren klip en klaar, maar RB Leipzig speelde op dat moment nog in de 2.Bundesliga. Gulácsi werd bovendien tweede doelman achter Fabio Coltorti. Daar kwam pas verandering in toen de Zwitser kort na de winterstop geblesseerd raakte. Sinds dat bewuste duel in de Red Bull Arena met Eintracht Braunschweig verdween Gulácsi nauwelijks meer uit de basiself van RB Leipzig. Die Roten Bullen promoveerden dat seizoen naar de Bundesliga en van de 169 wedstrijden die er sindsdien op het hoogste niveau werden afgewerkt, miste Gulácsi er slechts 5. Dat lijkt te impliceren dat hij al jaren onbetwist is in het oosten van Duitsland, maar niets is minder waar. Niet voor niets telde RB Leipzig in de zomer van 2017 vijf miljoen euro neer om Yvon Mvogo over te nemen van Young Boys. De momenteel aan PSV verhuurde doelman slaagde er echter niet in om Gulácsi uit de basiself te verdringen. Stilletjes werd de Hongaar alleen maar beter en beter.

Gulácsi treurt na de verloren DFB Pokal-finale tegen Borussia Dortmund.

“Ik zeg altijd dat het moeilijk is om keepers te vergelijken, omdat je afhankelijk bent van hoe je team speelt. De speelstijl, de schoten die je moet incasseren: statistisch is het heel lastig om keepers te vergelijken. Maar als ik naar mijn prestaties over de afgelopen jaren kijk, kan ik zeggen dat ik waarschijnlijk tot de beste keepers van Europa behoor. Dat maakt me enorm trots”, zei Gulácsi zelf over zijn eigen ontwikkeling. In dat opzicht spiegelt de Hongaar zich graag aan Edwin van der Sar. In zekere zin vertoont hun carrière een parallel, daar Van der Sar eveneens in het slot van zijn carrière bij Manchester United zijn beste jaren beleefde.

“Natuurlijk keek ik vroeger veel naar keepers. In dat opzicht is Van der Sar mijn eerste voorbeeld geweest, door zijn positionering en meevoetballende vermogen. Hij is in het laatste deel van zijn carrière heel succesvol geweest, dat kwam allemaal door zijn basiskwaliteiten. Sommige reddingen zagen er zo makkelijk uit, maar dat was puur te danken aan zijn positionering en goede timing. Daarna kwam Petr Cech en bij Liverpool heb ik de kans gehad om met Pepe Reina te trainen. Ik denk dat die drie namen de meeste invloed op mijn ontwikkeling hebben gehad”, aldus Gulácsi. Zijn naam werd de voorbije weken in verband gebracht met een transfer naar Tottenham Hotspur, Internazionale of Borussia Dortmund. Een afkoopclausule van twaalf miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract maakte hem tot een zeer gewild doelwit. Nog voor de geruchtenmolen goed en wel kon gaan draaien, werd deze al gestopt: Gulácsi brak zijn doorlopende verbintenis bij RB Leipzig open en verlengde tot medio 2025.

Het elftal van Hongarije voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland, kort nadat Gulácsi in 2016 de plek van Király had overgenomen.

Na de strijd om de Duitse landstitel, twee verloren finales van de DFB Pokal en de halve finale van de Champions League wacht komende zomer een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Gulácsi: het EK als eerste doelman van Hongarije. Alhoewel, niet als het aan Tamas Pilhal ligt. De journalist van de nationalistische website PestiSracok pleitte ervoor dat Gulácsi ‘nooit meer’ onder de lat zou staan bij Hongarije. Aanleiding was een Facebook-bericht, dat Gulácsi in februari plaatste als reactie op een omstreden wetswijziging in de Hongaarse grondwet. Het adopteren van kinderen is sindsdien alleen nog mogelijk voor getrouwde stellen. Aangezien het homohuwelijk in Hongarije verboden is, kunnen stellen van hetzelfde geslacht geen kinderen adopteren. Alleenstaanden kunnen slechts met toestemming van de overheid adopteren. Voorheen konden homostellen adopteren als één van de partners een kind adopteerde als alleenstaande ouder. “Hoe meer tijd ik in het buitenland doorbreng met mensen uit andere culturen, hoe meer ik realiseer dat de wereld juist zo kleurrijk is doordat we niet allemaal hetzelfde zijn. Liefde, acceptatie en tolerantie zijn de belangrijkste dingen”, schreef Gulácsi op Facebook.

Naast kritiek vanuit nationalistische en conservatieve kringen, was er ook de nodige bijval voor Gulácsi. Het ligt dan ook niet erg voor de hand dat bondscoach Marco Rossi zal meegaan in de roep om de ervaren doelman te passeren voor het EK. Samen met Dominik Szoboszlai en Willi Orban, zijn ploeggenoten bij RB Leipzig, behoort Gulácsi tot de blikvangers bij Hongarije op het komende EK. Daarop staat Hongarije voor de schier onmogelijke taak om de prestatie van vijf jaar geleden te evenaren, want om de groepsfase te overleven moet er worden afgerekend met regerend Europees kampioen Portugal, regerend wereldkampioen Frankrijk of Duitsland. “Als je naar onze groep kijkt, mag het geen verrassing heten dat we niet de favoriet zijn om door te gaan. Toch is het een geweldige uitdaging. Ons voornaamste doel was om ons te kwalificeren voor het EK, omdat er twee wedstrijden in Boedapest gespeeld gaan worden. Dat is al geweldig.”

