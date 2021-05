Waarom ‘leeuw’ met nul goals en nul assists tóch de beste optie voor Oranje is

Een flink aantal Oranje-internationals is zonder blessures zeker van een plek in de definitieve selectie voor het naderende EK, maar er is ook een groep in het voorlopige keurkorps die in spanning zal moeten afwachten. Voetbalzone helpt Frank de Boer en de overige zeventien miljoen bondscoaches een handje door in te zoomen op die laatste categorie. In de vierde aflevering aandacht voor Wout Weghorst, die ondanks een voortreffelijk seizoen bij VfL Wolfsburg geen vanzelfsprekendheid bij Oranje is.

Toen Wout Weghorst halverwege maart tegen Werder Bremen zijn vijftigste Bundesliga-doelpunt tegen de touwen had geschoven, snelde hij richting de zijkant van het veld. Zijn handen veranderde in de klauwen van een leeuw, die volgens zijn gezichtsuitdrukking op jacht was. Vervolgens toonde Weghorst zijn spierballen. Eén iemand moet zich de manier van juichen bijzonder hebben aangetrokken: Frank de Boer. De bondscoach besloot tot verbazing van velen om de 28-jarige spits niet op te roepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Die verbazing werd misschien wel gesterkt door de keuze van De Boer om in de twee laatste interlands met Luuk de Jong in de punt van de aanval te spelen. Want de spits van Sevilla is niet bepaald bezig aan het allerbeste seizoen in zijn carrière.

?? Wout Weghorst maakt zijn vijftigste doelpunt in de Bundesliga! Hij werd deze week niet geselecteerd voor Oranje, maar juicht nu wel als een leeuw ?? pic.twitter.com/nI3DVIYuMl — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2021

Het lijdt daarentegen geen twijfel dat Weghorst bezig is aan het beste seizoen in zijn carrière. Hij was voorlopig goed voor 20 doelpunten en 8 assists in 32 competitiewedstrijden. Daarmee bezet hij niet alleen de vierde plaats op de topscorerslijst van de Bundesliga achter Robert Lewandowski, Erling Braut Haaland en André Silva, maar behoort hij tot de elf spelers die dit seizoen in de vijf Europese topcompetities voorlopig het vaakst betrokken waren bij een doelpunt. In dat opzicht moet hij onder meer Memphis Depay (betrokken bij 29 goals), Cristiano Ronaldo (betrokken bij 31 doelpunten), Haaland (betrokken bij 32 doelpunten), Kylian Mbappé (betrokken bij 32 doelpunten), Lionel Messi (betrokken bij 40 doelpunten) en koploper Robert Lewandowski (betrokken bij 47 doelpunten) voor zich dulden, maar het mag duidelijk zijn dat Weghorst op basis van zijn statistieken bezig is aan een ijzersterk seizoen.

Maar dieper ingezoomd op zijn statistieken blijkt Weghorst zich ook qua spel te onderscheiden bij de huidige nummer drie van de Bundesliga. Op basis van gegevens van statistiekbureau Opta blijkt hij dit seizoen meer balcontacten in het strafschopgebied te hebben, relatief gezien meer luchtduels te hebben gewonnen, meer doelpogingen te leveren en meer kansen te creëren dan in voorgaande seizoenen. Verder blijkt hij op basis van zijn expected goals het effectiefste seizoen in dienst van Wolfsburg te beleven. “Ja, ik denk dat hij inderdaad aan zijn beste seizoen bij Wolfsburg bezig is”, zegt Ulli Ludwig, die als journalist voor Spox Wolfsburg volgt, in gesprek met Voetbalzone. “Wolfsburg is over het algemeen sowieso een beter team dit seizoen.”

Wout Weghorst in de afgelopen drie seizoenen bij VfL Wolfsburg

STATISTIEK 2018/19 2019/20 2020/21 Wedstrijden (in alle competities) 36 43 39 Speelminuten 3118 3710 3357 Doelpunten 18 20 25 Assists 7 5 8

Ludwig wijst op de komst van Ridle Baku (van FSV Mainz) en Maxence Lacroix (van FC Sochaux). “Zij passen perfect in het elftal en presteren boven verwachting. Door de dynamische en veelzijdige Baku op de flank en de dit seizoen goed presterende Yannick Gerhardt als aanvallende middenvelder komt Weghorst ook een stuk beter uit de verf. Wolfsburg speelt misschien niet het mooiste voetbal, maar de spelers gaan wel voor elkaar door het vuur. Weghorst past daar perfect in, maar wil ook constant de bal hebben en sluit veel beter aan op het spel van Wolfsburg. Dat is wel een flink verschil met vorig seizoen, kijk alleen al naar het aantal assists”, stelt Ludwig. Vorig jaar fungeerde Weghorst drie keer als aangever, terwijl de zeven assists uit zijn eerste seizoen zijn huidige aantal benaderen.

“Weghorst heeft zich ieder jaar verder ontwikkeld in Wolfsburg. Het spel van Wolfsburg leunt in aanvallend opzicht vooral op hem. De aanval begint vaak bij hem: hij krijgt de bal in het midden, zoekt de flanken en duikt daarna zelf op in het strafschopgebied. Veel tegenstanders focussen zich dan op Weghorst, waardoor andere spelers als Baku (zes goals, red.), Josip Brekalo (zeven goals, red.) of Maximilian Philipp (drie goals, red.) in veelbelovende situaties kunnen komen. Weghorst verovert en vraagt enorm veel ballen, is sterk in de luchtduels en vrij snel voor zijn lengte. Door hem kan Wolfsburg vaak de tegenstander al achterin onder druk zetten”, verklaart Ludwig. In Duitsland is er vooral veel ontzag voor de intensiteit die Weghorst in zijn spel legt. Met zijn aantal sprints (859) en zogenaamde intensieve loopacties (2553) hoeft Weghorst dit seizoen in de Bundesliga alleen ploeggenoot Baku voor zich te dulden, terwijl hij met een afgelegde totaalafstand van 343,1 kilometer de zevende plaats bezet in de Duitse competitie. “Hij geeft nooit op, laat emoties zien als het fout gaat en vecht tot het einde: dat is het belangrijkste.”

Weghorst verklaarde zijn goede spel zelf in gesprek met Sky Deutschland door zijn verbetering op mentaal vlak. Een mental coach hielp hem naar eigen zeggen aan meer rust en zelfvertrouwen. Geeft dat de doorslag om voor het eerst sinds november 2019 weer definitief een uitnodiging te krijgen voor Oranje? “Als je naar de intensiteit en zijn wil om te winnen en doelpunten te maken kijkt, is Weghorst een toevoeging voor ieder team. Hij geeft letterlijk alles voor het succes van het team”, benadrukt Ludwig. Welke motivaties zou De Boer nog kunnen hebben om Weghorst thuis te laten ten koste van zijn directe concurrent De Jong? Niet het aantal doelpunten in ieder geval, want De Jong is dit seizoen met drie competitietreffers een stuk minder op schot dan Weghorst.

Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat De Boer De Jong meer geschikt acht als pinchhitter. Mogelijk plaatste de bondscoach in maart De Jong nog boven Weghorst en achtte hij het onnodig om twee vergelijkbare type spelers mee te nemen. “Weghorst is vooral een spits die binnen het strafschopgebied opereert. Maar bij Wolfsburg speelt hij een belangrijke rol in het aanvalsspel: zijn spel is vrij intelligent en hij kan best goed dribbelen, ondanks zijn lengte. Op zich heeft hij ook wel diepte in zijn spel, al ligt zijn voornaamste kracht binnen het strafschopgebied”, geeft Ludwig te kennen. Er werd eveneens gesuggereerd dat zijn afwezigheid misschien te maken had met zijn persoonlijkheid en drive, die het lastig zouden maken om zich dienstbaar op te stellen achter Memphis Depay. Onder Ronald Koeman was Depay vrijwel altijd de eerste spits, terwijl De Boer ook al een aantal keer met De Jong in de spits begon. “De onuitgesproken bedenkingen zijn al sinds dat Ronald Koeman tijdelijk een beroep op hem deed, dat Weghorst karakterologisch niet zo lekker zou liggen in de spelersgroep”, schreef Valentijn Driessen bijvoorbeeld in zijn column voor De Telegraaf.

Dan was er ook nog de veelbesproken rol van Weghorst in het coronadebat. Hij deelde in december op social media een post met samenzweringstheorieën over het coronavirus, hetgeen hem op de nodige kritiek kwam te staan. Ondanks dat hij de post verwijderde, weigerde hij het onlangs in het programma Das aktuelle Sportstudio terug te nemen. Er ontstond een storm van kritiek, waardoor Weghorst op gesprek moest komen bij Wolfsburg-directeur Jörg Schmadtke. Weghorst benadrukte kort daarna dat hij ‘geen corona-ontkenner’ is. In de media werd gesuggereerd dat dit mogelijk invloed zou hebben op de EK-kansen voor Weghorst, maar die twijfel nam De Boer vorige week zondag in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN al weg. “Ik beoordeel hem op het voetbal zelf. Iedereen heeft recht op een mening en wat voor gevoel hij heeft met corona. Ik denk dat het wel erg werd uitgelicht en het groter werd gemaakt dan het is.”

De Boer verklapte toen al min of meer dat Weghorst in de voorselectie zou zitten. “Het ziet er goed uit op dit moment voor hem. Uiteindelijk moeten we nog een beslissing gaan nemen, maar de kans is groot. Het is natuurlijk hartstikke knap wat hij de laatste jaren heeft laten zien”, zei de bondscoach. De vraag is nu of die lovende woorden gaan resulteren in een plek in de definitieve 26-koppige selectie van De Boer. Waar hij er de afgelopen jaren in geslaagd is om zijn statistieken ieder seizoen te overtreffen, staat de teller in Oranje al bijna twee jaar stil. 4 interlands, 46 minuten, 4 duels, 1 gewonnen duel, 1 doelpoging, 1 gecreëerde kans, 0 doelpunten, 0 assists. Als er iemand tot op het bot gemotiveerd om hier verandering in te brengen, is het Weghorst wel. Weghorst wil de leeuw op het EK ook laten brullen.

