Wim Kieft: ‘Hij meldt zich met het mes tussen de tanden bij Frank de Boer’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 09:40 • Laatste update: 09:48

Wim Kieft is ervan overtuigd dat bondscoach Frank de Boer er goed aan zou doen om Wout Weghorst op te nemen in zijn definitieve EK-selectie. De keuzeheer gaf de afgelopen interlandperiodes steevast de voorkeur aan Luuk de Jong, maar in de ogen van Kieft heeft Weghorst me zijn kwaliteiten meer waarde voor Oranje. De spits van VfL Wolfsburg was dit Bundesliga-seizoen al goed voor twintig doelpunten en acht assists.

Waar Weghorst in Oranje genegeerd werd door De Boer, heeft de bondscoach hem nu opgenomen in zijn voorselectie richting het EK. Kieft vindt de voorselectie van de aanvaller ‘volstrekt logisch’. “Als geen ander kan Weghorst de boel bij het Nederlands elftal opschudden”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. “Wanneer de spits zich meldt bij Frank de Boer in aanloop naar het EK, dan is het met het mes tussen de tanden. Die wil de bondscoach op trainingen en tijdens de oefeninterlands tegen Schotland en Georgië laten zien dat hij hem altijd ten onrechte heeft gepasseerd.”

Kieft verwacht dat Memphis Depay de eerste keus zal zijn van De Boer in de punt van de aanval op het EK. De Jong en Weghorst zullen volgens hem de strijd met elkaar moeten aangaan om in actie te komen tegen ‘mindere tegenstanders’. “Weghorst en De Jong zullen beiden superscherp zijn, beiden ruiken bloed. De concurrentie tussen Weghorst en De Jong komt de kwaliteit van Oranje ten goede, want ze zullen elkaar naar grote hoogte stuwen”, verwacht Kieft. “Tot dusver was De Jong een zekerheidje en zat hij als spits en pinchhitter in een luxepositie. Maar zijn tijd van rustig freewheelen en achterover leunen is voorbij; de komst van Weghorst schudt hem wakker.”

Kieft vindt dat Weghorst als pinchhitter beter iets kan forceren dan De Jong. “En als vaste man in de spits brengt hij meer teweeg”, stelt de oud-spits. “Als aanvaller is hij completer dan De Jong. Hij loopt niet mooi en vaak wordt daarom aan zijn snelheid getwijfeld. Toch zie je dat hij in de Bundesliga vaak de vrije ruimte weet te vinden en zijn medespelers hem dan bereiken. Bij De Jong gebeurt dat nooit.” Kieft is van mening dat Weghorst als aanspeelpunt minstens zo goed is als De Jong. “Uiteindelijk is Weghorst mijn alternatief achter Depay in de spits van Nederland.” De 34-koppige selectie wordt uiteindelijk teruggebracht naar een groep van 26 man.

De volledige voorselectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Rick Karsdorp (AS Roma), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)