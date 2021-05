Brian Brobbey: ‘Ik zeg altijd tegen hem dat hij bij Barcelona terechtkomt’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 22:46 • Jeroen van Poppel

Brian Brobbey voorspelt zijn ploeggenoot Jurriën Timber een grote toekomst. De negentienjarige spits speelt al vanaf de kleinste jeugd bij Ajax samen met Timber en denkt dat de verdediger bij de absolute top terecht zal komen.

"Ik zeg altijd tegen hem dat hij naar Barcelona gaat", vertelt Brobbey in een interview met Ajax TV dat hij geeft met zijn ploeggenoten Timber en Devyne Rensch. "Hij is zó'n goede verdediger, op hem wil je echt niet staan." Rensch is het daarmee eens. "Als je ook kijkt naar zijn statistieken... Niet normaal. In het begin zat hij natuurlijk op de bank, maar toen hij een kans kreeg heeft hij niet meer losgelaten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Timber, Brobbey en Rensch beleefden dit seizoen hun grote doorbraak in het eerste van Ajax. Eerstgenoemde waardeert de band die ze onderling hebben. "We doen heel veel samen in bijvoorbeeld herstel na wedstrijden", zegt Timber. "Dat gaat om dingen als krachttraining, uitlopen en dat helpt wel." Ook in het veld begrijpen de drie spelers elkaar goed. "Je kent elkaar als speler, dus je weet al wat de ander gaat doen. De tegenstander weet dan nog niet wat Devyne gaat doen, maar ik weet het wel. Dat is wel leuk om te zien."

Brobbey vertrekt transfervrij naar RB Leipzig, maar Timber wil absoluut bij Ajax blijven. "Ik wil hetzelfde als dit seizoen: weer prijzen pakken", zegt de negentienjarige verdediger. "Ik wil het Europees ook beter doen, hoewel we het dit seizoen best goed hebben gedaan. Ik wil het alleen nog langer volhouden in de Champions League. En ik wil mezelf gewoon blijven doorontwikkelen." Timber zit daarnaast bij de voorlopige EK-selectie van Oranje, zo werd vrijdag bekend.