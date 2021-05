Johan Derksen noemt de acht namen die gaan afvallen bij Oranje

Vrijdag, 14 mei 2021 om 21:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:03

Johan Derksen heeft vrijdagavond gereageerd op de bekendmaking van de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK. De analist veegt in Veronica Inside acht namen van tafel die de definitieve selectie volgens hem niet gaan halen. Derksen vindt dat Marco Bizot, Jeremiah St. Juste, Kenny Tete en Joël Veltman geen recht hebben op een plek in Oranje. Verder overleven ook Teun Koopmeiners, Tonny Vilhena, Quincy Promes en Donny van de Beek de afvalrace niet.

“Ik vind het een beetje lullig om de spelers in spanning te laten wachten, dus ik geef maar meteen de definitieve selectie door”, begint Derksen zijn verhaal met een knipoog. "Bizot is een goede clubkeeper, maar hij gaat niet mee. Met Stekelenburg achter de hand hebben ze namelijk een zekerheidje. St. Juste weet van zichzelf al dat hij niet meegaat, en hetzelfde geldt voor Kenny Tete. En Veltman doet het niet geweldig bij Brighton.” René van der Gijp denkt overigens dat Veltman de schifting wél gaat overleven, omdat hij ‘overal neergezet kan worden’.

“Koopmeiners gaat ook niet mee, want Ryan Gravenberch heeft gewoon meer krediet opgebouwd dit jaar”, vervolgt Derksen. “Vilhena speelt daar in die bananenrepubliek (Rusland, red.), dus die gaat ook niet mee. En Promes gaat natuurlijk ook niet mee, want als hij zich in dit land laat zien wordt hij meteen weer gearresteerd. Dus dan zijn we eruit.” Anwar El Ghazi krijgt tot de verbazing van presentator Wilfred Genee wél een plek in de definitieve selectie van Derksen, die aangeeft dat de vleugelaanvaller een ‘prima seizoen heeft gedraaid bij Aston Villa’.

“Het is ook heel verstandig dat De Boer zijn schoonzoon niet meeneemt”, refereert Derksen aan Calvin Stengs. “En het is verstandig dat hij Ryan Babel niet meeneemt, want dan was heel Nederland over hem heen gevallen. Het was steeds zo lachwekkend om Babel mee te nemen, dat het een soort hetze tegen Babel werd, al kon die jongen daar zelf ook niets aan doen. Verder vind ik het ook verstandig dat zowel Virgil van Dijk als Daley Blind niet meegaat naar het EK. Als je nu nog niet fit bent, dan kun je inderdaad niet mee. Bovendien kun je het ook niet maken ten opzichte van je werkgever.”

Tot slot noemt de analist de naam van Van de Beek in zijn lijstje met zekere afvallers, omdat de middenvelder ‘helemaal niets heeft laten zien dit seizoen’ bij Manchester United. “En dat is misschien zijn schuld niet, maar op het middenveld heb je genoeg jongens die wél iets hebben laten zien. Ik zou niet weten op basis waarvan hij mee moet. Oranje is geen plek om in vorm te raken, want als je bij het Nederlands elftal aansluit moet je al in vorm zijn.” Van der Gijp sluit zich, in tegenstelling tot Jan Boskamp, volledig aan bij zijn collega en vindt dat van Van de Beek ‘echt niets meer over is’. “Zelfs de koffiejuffrouw heeft geen vertrouwen meer in hem daar bij Manchester United. Het heeft geen zin: hij gaat ons heus niet helpen op het EK.”