Tadic benoemt ideale opvolger voor Tagliafico: ‘Hij zou hier goed passen’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 20:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:38

Dusan Tadic vindt Owen Wijndal een geschikte speler om het mogelijke vertrek van Nicolás Tagliafico op te vangen. In de Pak Schaal Podcast van Voetbal International spreekt de 32-jarige aanvaller van Ajax zich uit onder meer uit over de komende transferzomer, de situatie rondom Brian Brobbey en werpt hij een blik op komend seizoen. De aanvoerder verwacht dat de selectie op de meeste plekken ongewijzigd blijft.

Wanneer journalist Freek Jansen vraagt naar mogelijke versterkingen voor komend seizoen, windt Tadic in zijn antwoord geen doekjes om het feit dat hij rekening houdt met een vertrek van Tagliafico. “Waar we ons moeten versterken hangt een beetje af van wie er gaat vertrekken. Als Nico weg zou gaan, dan vind ik Owen Wijndal mogelijk een goede opvolger. Het is een grote speler en hij zou goed bij Ajax passen. Ook voor zijn ontwikkeling zou Ajax een goede stap zijn. Maar we zullen zien. Als Nico blijft, zou dat ook heel mooi zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met die woorden sluit Tadic zich volledig aan bij Marc Overmars, die in een eerder stadium ook al aangaf ‘niet te kunnen ontkennen dat Owen Wijndal een interessante speler voor Ajax zou zijn’. “Een jonge jongen, Nederlander en beginnend international. Beginnend, want anders gaat AZ weer heel hoog in de boom zitten”, zo klonken de woorden van de directeur voetbalzaken bij Ajax eerder deze maand. Wijndal ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij AZ en hij gaf afgelopen weekend te kennen gevleid te zijn door de interesse van Overmars.

Verder passeert ook de naam van Brobbey de revue in de podcast, waarin Tadic aangeeft gesproken te hebben met de negentienjarige spits over zijn overstap naar RB Leipzig. “Jij moet bij spelen bij jouw droomclub, en dat is Ajax”, heeft Tadic tegen de jonge aanvaller gezegd. “Jij moet niet gaan spelen bij Leipzig, dat is helemaal jouw droomclub niet. Als je nou twee of drie jaar bij Ajax speelt, dan ben je snel tachtig of negentig miljoen waard. En dan kun je alleen nog maar naar een echte topclub vertrekken. Ik zeg altijd tegen spelers: ‘You’ll cry about Ajax, because Ajax is really special.’ Het is altijd moeilijk om te vertrekken bij Ajax en altijd zul je denken: wat een mooie club.”

Tot slot verwacht de Servisch international weinig uitgaand transfernieuws komende zomer. “Ik denk verder dat de meeste spelers zullen blijven. Wij hebben een goede connectie en chemie, dus als we nog iets weten te verbeteren zitten we goed. Met name de mentaliteit was afgelopen seizoen erg goed. Tijdens de training en na afloop werd er volle bak gewerkt. Dat werd duidelijk tijdens de wedstrijden: zelfs als we minder speelden, wonnen we het duel alsnog op basis van kracht en mentaliteit”, aldus Tadic, die ook veel verwacht van onder meer Devyne Rensch, Ryan Gravenberch en Jurriën Timber. “Dat de kwaliteit en potentie aanwezig zijn, moge duidelijk zijn. Het belangrijkste voor hen is om keihard te werken. Zij moeten in de spiegel kijken en tegen zichzelf kunnen zeggen dat ze er alles aan gedaan hebben om een topspeler te worden.”