Neymar meldt zich boos op Instagram: ‘Dat verdient applaus, wat een puinhoop’

Vrijdag, 14 mei 2021 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:52

De vrees van Neymar is uitgekomen. De steraanvaller van Paris Saint-Germain mag vanwege een gele kaart in de halve finale tegen Montpellier (2-2, winst na strafschoppen) niet deelnemen aan de finale van de Coupe de France tegen AS Monaco. Neymar laat via zijn Instagram Stories blijken ontstemd te zijn met besluit om hem te schorsen.

Neymar was deze week verkouden en kwam daarom woensdag in de halve finale tegen Montpellier pas in de 86ste minuut in het veld, toen Montpellier net 2-2 had gemaakt. Vier minuten na zijn entree ontving Neymar een gele kaart, nadat hij een te late charge inzette op Teji Savanier, die de bal al had weggespeeld. Neymar had nog een voorwaardelijke schorsing staan vanwege een rode kaart eerder dit seizoen en is daardoor geschorst voor de finale. PSG won de wedstrijd na strafschoppen (met 5-6), waarvan de vijfde door Neymar werd binnengeschoten.

En revoyant les images, suspendre Neymar pour la finale de la Coupe de France serait scandaleux. L'arbitre siffle une faute imaginaire sur Savanier en plus de prendre l'incompréhensible décision de sortir le carton jaune ?? #PSG #MHSCPSGpic.twitter.com/oC5cItZTlZ — Hugo ?????? (@PARIScompsHD1) May 13, 2021

De Braziliaan laat op Instagram weten zich absoluut niet te kunnen vinden in de schorsing. "Ik zou wel in het hoofd willen kijken van degene die de regels voor de kaarten heeft gemaakt in Frankrijk. Dat verdient applaus, wat een puinhoop", schrijft Neymar met een cynische ondertoon op Instagram. Vlak na de wedstrijd liet de aanvaller via hetzelfde medium al zijn onvrede blijken. "Ik speel vijf minuten, maak een overtreding en kreeg meteen een gele kaart. Bedankt voor het ontnemen van mijn finaleplaats."